Tariceanu: E nevoie de o coeziune in plan regional intre tarile care au apartinut lagarului comunist. Pare-se ca planurile care se deseneaza la Bruxelles nu ne vor fi tocmai favorabile

"In momentul in care discutam de viitorul Uniunii Europene ar trebui sa intelegem ce se intampla cu Uniunea in acest moment si cred ca elementul cel mai important, (...) este iesirea Marii Britanii (...) Acum, iata, fara sa existe o consultare adevarata, anumite tari, presedintele Comisiei Europene, vine si propune acest plan al Europei cu doua viteze. (...) Ce putem face impreuna (Romania si Polonia n.red.) este intrebarea, mai ales ca, pare-se, ca planurile care se deseneaza la Bruxelles nu ne vor fi tocmai favorabile. Si de aceea eu argumentez ca este nevoie de o anumita coeziune in plan regional intre tarile care odinioara au apartinut lagarului comunist. (...) Nu suntem cu nimeni, deci Romania in momentul de fata este singura si semeata asa ca sa glumim putin", a afirmat presedintele Senatului.Calin Popescu Tariceanu considera ca Romania trebuie sa gaseasca un grup de tari cu care sa "rezoneze", altfel UE va putea lua decizii defavorabile tarii noastre: "Cred ca Romania daca nu-si va gasi, aceasta este opinia mea, daca Romania nu-si va gasi in viitorul apropiat un grup de tari cu care sa si rezoneze din punct de vedere al intereselor nationale, atunci sigur ca nu ma astept ca viitorul sa fie unul foarte bun in privinta relatiei cu Uniunea Europeana. Ca sa fiu foarte clar, UE atunci va fi in masura sa ia anumite decizii care sa produca practic o linie de separatie intre tarile din vestul Europei si tarile din centrul Europei in care ne gasim si noi, (...) cu efecte pe care astazi inca nu le putem cuantifica, depinde foarte mult care vor fi deciziile concrete legate de functionarea UE in viitor. (...) Si daca Romania nu-si va inteti contactele diplomatice si coordonarea pozitiilor ei cu alte state care sunt intr-o pozitie cat de cat similara sau apropiata cu a noastra, atunci sigur ca vom avea probabil niste costuri importante pe care le vom prelua."El a mai sustinut ca Romania va trebui sa negocieze pentru a nu primi "firimiturile UE" si sa aiba pozitii coordonate atat in plan intern cat si cu tarile din regiune: "Saptamana aceasta presedintele Camerei a lansat un apel la presedinte de a organiza o serie de consultari care, in fine, au fost, apelul a fost dezavuat, sa zic asa. (...) Aceasta consultare eu zic ca ar fi utila, dar daca presedintele nu doreste asta este (...) Daca presedintele vrea sa fie o voce tacuta si sa accepte tot ceea ce se va decide la Bruxelles peste capul nostru, in privinta Romaniei, este treaba lui, eu am alta parere si cred ca si colegul meu, presedintele Camerei din cate am vazut doreste sa facem o discutie si sa gasim, bineinteles probabil nu numai in interior, in Romania, un element comun de atitudine si de pozitie exprimata la Bruxelles, dar va trebui sa gasim si un set de aliante cu tarile din regiune pentru a ne coordona pozitiile si pentru a nu fi perdantii acestor decizii, adica eu n-as vrea ca Romania sa ramana undeva la coltul mesei sa primim firimiturile de la UE."