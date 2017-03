Dragnea, la Antena 3: Va dati seama unde am ajuns daca s-a protestat si impotriva Curtii Constitutionale?!

Liviu Dragnea a vorbit marti seara, la Antena 3, despre protestele din Piata Victoriei sugerand ca s-a mers prea departe daca s-a ajuns sa se protesteze si impotriva Curtii Constitutionale. "Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata", a spus Dragnea sustinut de Mihai Gadea.In realitate, in Piata Victoriei s-a cerut doar depolitizarea CCR.Se pare ca cei doi au uitat episodul cu protestele din ziua invalidarii referendumului de demitere a presedintelui Basescu cand 200 de oameni strigau, fluierau, huiduiau si cereau demiterea presedintelui Basescu in fata Casei Poporului in timp ce timp ce cei noua judecatori ai CCR intrau in sedinta."Gata, hai, la Universitate. Sa fie omor. Sa facem o noua Revolutie!"."Orele trec, temperatura de afara creste, iar o parte din lume isi cauta loc la umbra. In spatele protestatarilor, departe de ochii camerelor tv, apare si colonelul Mircea Dogaru, seful sindicatului cadrelor militare disponibilizate, cel care a organizat protestul.Scandarile continua: "Ne vom uni romanii toti / Si vom scapa tara de hoti". Multimea incepe sa strige "Antena 3, Antena 3", iar o doamna agita o icoana si poarta un dialog imaginar cu judecatorii CCR: "Sa va pedepseasca Dumnezeu daca judecati gresit".Ora 12:45. Soseste decizia. CCR invalideaza referendumul . Multimea incepe sa se agite si apoi se dezlantuie. Huiduieli, lacrimi de la cateva femei, injuraturi si blesteme. Unii nu cred si cer "sa se dea telefon acasa, intrebati acasa si vedeti daca e asa".O doamna arata ingrozita, in timp ce un domn agita pumnii si cere o noua revolutie: "Gata, hai, la Universitate. Sa fie omor. Sa facem o noua Revolutie!"."