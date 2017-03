Dragnea: Nu poti sa intorci capul si sa spui ca nu exista oameni de alta orientare sexuala; trebuie gasita o solutie si pentru ei

"Trebuie sa fim realisti. Exista in Romania o categorie de oameni care au alt tip de orientare sexuala. Nu poti sa intorci capul si sa spui ca nu exista. Ca sunt multi, ca sunt putini... Si atunci si acolo trebuie generata o discutie ca sa vedem care poate sa fie solutia corecta care sa lase si aceasta initiativa fireasca sa fie dusa la capat (initiativa privind referendumul - n.red.), dar sa se gaseasca si o solutie si pentru acea categorie. Nu e foarte simplu, dar doar daca ducem referendumul la capat si el va fi validat, nu rezolvam problema in ansamblu", a declarat Liviu Dragnea, potrivit News.ro.El a spus ca referendumul privind familia trebuie facut intrucat vocea a trei milioane de oameni nu poate fi ignorata. "Nu poti sa negi si sa nu iei in seama 3 milioane de romani care au spus ceva. Atunci cine poate decide daca ce au spus ei trebuie transpus in Constitutie sau nu? Doar intreaga societate, prin referendum", a afirmat presedintele PSD.Dragnea a mai spus ca initiativa cetateneasca privind referendumul pe tema familiei a aratat ca exista o lacuna legislativa in ce priveste plebiscitul. "Ar trebui schimbata legislatia: poate genera referendum un primar, presedintele Romaniei, dar nu si Parlamentul care este forul legislativ suprem", a constatat social-democratul. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, cu majoritate de voturi, un aviz favorabil initiativei cetatenesti de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei , fiind respins amendamentul PNL care elimina conditia intemeierii familiei pe casatorie, dar pastra obligativitatea incheierii casatoriei exclusiv intre un barbat si o femeie.Presedintele Comisiei juridice a Camerei Deputatilor, Eugen Nicolicea, a declarat, la finalul sedintei, ca initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei pe tema definitiei familiei urmeaza sa fie adoptata, in plenul Camerei, cu votul a doua treimi dintre deputati."Vreau sa va spun ca a existat un aviz pozitiv si de la Curtea Constitutionala si de la Consiliul Legislativ. Acum va intra pe ordinea de zi la o data la care o va decide Biroul Permanent si noi va trebui sa decidem cu votul a doua treimi daca aceasta initiativa este aprobata de catre Camera", a explicat deputatul PSD.Nicolicea a mai spus ca aceeasi procedura urmeaza sa aiba loc si la Senat."Daca vor exista deosebiri intre cele doua forme va avea loc o comisie de mediere, raportul comisiei de mediere se va intoarce dupa aia la Camera care nu a fost de acord in prima faza. Daca este acceptat, este in regula. Daca nu, plenurile reunite vor decide cu votul a trei patrimi cu privire la textul final", a completat social-democratul.