Tariceanu, intrebat despre o posibila ruptura in PSD sau ALDE: Cred ca ar fi perdant pentru coalitia de guvernare, sper sa nu se intample / Nu e pacat de victoria pe care am inregistrat-o in 11 decembrie?

"Vad in ultima vreme o serie de speculatii. Cred ca ar fi perdant pentru actuala coalitie de guvernare ca o ruptura sa se produca fie in PSD fie in ALDE", a spus Tariceanu.Intrebat daca un astfel de scenariu este posibil, seful ALDE a raspuns: "Eu sper sa nu se intample".Acesta a precizat ca a discutat cu Daniel Constantin "in cateva randuri" si acesta l-ar fi asigurat "ca nu are niciun fel de intentie sa faca acest pas"."Nu am motive sa cred ca are o agenda diferita decat ceea ce mi-a spus mie", a adaugat presedintele Senatului.Acesta a tinut insa sa faca un "recurs la memorie" si a vorbit despre "victoria covarsitoare a USL", alianta dintre liberali si social-democrati", care insa "s-a dus pe apa sambetei"."S-a distrus increderea intre cei doi lideri ai celor doua partide si totul s-a dus pe copca. La ce ne-a folosit acea victorie? Nu e pacat de victoria pe care am inregistrat-o in 11 decembrie?", s-a intrebat Calin Popescu Tariceanu.Intrebat daca lucreaza cineva pentru o astfel de ruptura, Tariceanu a raspuns insa ca "da"."Sunt deja de 27 de ani in politica si nu mai cred ca acestea sunt simple coincidente", a mai spus seful ALDE.