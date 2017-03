"Femeile puternice care conduc Romania, in lacrimi la Antena 3" sau cum incearca Mihai Gadea umanizarea lui Firea, Shaideh si Carmen Dan

Va mai amintiti emisiunea "Sinteza zilei" cu mama lui Victor Ponta din campania prezidentiala? Multa emotie, sentimente si o incercare excesiva de romantare a persoanajului. Asa au stat lucrurile si in aceasta seara la Antena 3, cand Mihai Gadea, sub pretextul zilei de 8 martie, le-a invitat in studio pe Carmen Dan, Sevil Shaideh si Gabriela Firea impreuna cu mamele. "Femeile puternice care conduc Romania, in lacrimi la Antena 3", sta scris pe burtiera.Toate trei avem un lucru in comun: am fost promovate de Liviu Dragnea"Stiti ce mi-a adus mama de ziua femeii? Mancare", a declarat Carmen Dan. "Si mie la fel", a completat si Sevil."Ce v-a determinat sa veniti la emisiune?", o intreaba Gadea pe mama ministrului Carmen Dan. "Faptul ca nu ne-am vazut de mult", raspunde aceasta.In rest, ati aflat multe retete si secrete din bucatarie daca ati urmarit emisiunea. Ah, plus faptul ca aveti onoarea sa aflati viata privata a unor profesionisti si oameni politici de exceptie.