Liviu Dragnea: Nu vreau schimbarea lui Mugur Isarescu, dimpotriva, il sustin

"Am vazut atac pe Mugur Isarescu, nu mi se pare in regula", in conditiile in care "o subrezire a BNR pentru mine nu e buna".Intrebat de moderatoare daca isi doreste schimbarea lui Mugur Isarescu, Dragnea a replicat: "Nu vreau schimbarea guvernatorului, eu, niciodata"."Nu vreau schimbarea lui Mugur Isarescu, dimpotriva, il sustin. L-am mai sustinut si alta data, chiar daca nu mi-au placut anumite gesturi, actiuni", a comentat seful PSD, fara a detalia.