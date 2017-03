Dragnea: Eu l-am sunat pe Grindeanu si i-am zis ca e bine sa-l sune pe presedintele Iohannis

Ce declaratii a mai facut Liviu Dragnea la Romania TV

Nu crede ca se poate repeta scenariul ruperii USL

PSD nu e in pericol de scindare, sper ca nici ALDE

Eu imi doresc (ca Victor Ponta) sa ramana in PSD, e loc de munca in PSD

A mai fost suparat, i-a mai trecut, poate ii trece iar

Nu si-a depus demisia in alb

O sa ne vedem zilele urmatoare, o sa incerc sa vad ce l-a nemultumit

Nu cred ca vrea sa lucreze pentru adversarii politici si nici impotriva tarii

Omul cand e suparat spune lucruri

Nu stiu nimic despre un proiect politic personal al lui Victor Ponta

De ce sa aiba un alt proiect? PSD e un partid mare, stabil, a castigat alegerile

Sunt venituri suficiente, normal ca sunt bani

O mare parte din salariile mici vor fi nu doar dubalte, si mai mult

Salariile pana la 4.000 de lei vor fi dublate

Voucherul de vacanta nu va fi tichet, vor fi bani si vor veni cu decont

Voi discuta cu ministrii de resort plus Iulian Iancu, sa vedem cea mai buna varianta

Intrarea in vigoare a OUG 64 poate produce, spun unii, efecte pozitive, nu afecteaza pretul final al populatiei

La noi, 40% din cost este cel de productie si 60% sunt costuri de furnizare, furnizori si distribuitori. In Europa e invers

Picarea ordonantei poate atrage efecte majore. Putem sa nu mai avem finantare pentru proiectul BRUA (gazoductul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria). Gazele din Marea Neagra sa ocoleasca Romania si se poate rEactiva clausa de infringement

Vreau o discutie asezata saptamana viitoare

Daca noua conducere a ANAF nu e in stare sa-si faca treaba ca institutie si are nevoie de alte institutii inseamna ca au o problema de management

Probabil e un rezultat al ultimelor atacuri din ultima perioada

"L-am sunat (pe Sorin Grindeanu) si i-am zis ca in opinia mea e bine sa-l sune pe presedinte sa se vada (...) pentru a avea un punct de vedere comun", a spus Dragnea, joi seara, la Romania TV.Liviu Dragnea a mai spus ca Sorin Grindeanu si Klaus Iohannis sunt premierul si presedintele aceleiasi tari.Intrebat de moderatoare daca se teme de o "prea buna intelegere" intre cei doi, liderul PSD a replicat: "Pai cum sa ma tem din moment ce eu i-am zis premierului Grindeanu sa-l sune pe presedinte ca sa se intalneasca. Nu vad ce ar fi rau". Miercuri, premierul Sorin Grindeanu a anuntat ca s-a intalnit cu presedintele Klaus Iohannis , precizand ca are un punct de vedere comun cu seful statului in ceea ce priveste problematica europeana.Intrebat de jurnalisti daca a fost vorba de o discutie telefonica sau de o intalnire, seful Guvernului a raspuns: "Aceasta discutie a avut loc. M-am intalnit cu dl presedinte".Atat seful statului, cat si premierul se afla zilele acestea la Bruxelles. Presedintele Klaus Iohannis participa la Consiliul European de primavara, iar Sorin Grindeanu la reuniunea liderilor socialisti europeni si are programate intalniri bilaterale cu cancelarul austriac, presedintele Frantei, premierul Cehiei si premierul Luxemburgului.Atat Iohannis cat si Grindeanu au declarat ca se opun ideei unei Europe cu mai multe viteze.Seful PSD a adoptat un ton foarte impacuitor in ceea ce-l priveste pe presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca in relatia cu acesta exista doua variante: fie ducerea unui "razboi la infinit", fie sa "incercam sa facem pace pentru aceasta tara"."Nu inseamna ca am plecat capul, ca am ingenunchiat", a subliniat insa acesta.La intrebarea moderatoarei, Dragnea a spus ca nu exista motive pentru suspendarea presedintelui, in conditiile in care "sa rascolim din nou tara acum mi se pare o greseala fundamentala".Liviu Dragnea a vorbit laudativ si despre faptul ca presedintele Iohannis a decis sa renunte deocamdata la convocarea referendumului pe tema luptei anticoruptie, precizand ca este vorba de o decizie "inteleapta": "E bine ca nu face referendum, iar era o tulburare in societate"."Acum e o perioada in care se poate construi, cu cat e mai lunga, cu atat mai bine", a continuat Dragnea.