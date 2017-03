Grindeanu: Hotararea de Guvern a lui Ciolos privind achizitionarea corvetelor va fi abrogata si emisa una legala

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, la Antena 3, ca Executivul va abroga Hotararea de Guvern emisa de Cabinetul Ciolos in luna noiembrie privind achizitia corvetelor multirol, care vor fi construite la Galati, pe motiv ca este ilegala, nefiind discutata in Parlament, urmand a fi emis un nou act dupa consultarea Legislativului."E cat se poate de simpla (abordarea - n.r.), cea legala. Vom abroga hotararea de Guvern data in decembrie, pentru ca nu a fost data in mod legal. Trebuia sa existe inainte un memorandm care sa fie aprobat in Parlament. Orice investitie in acest domeniu mai mare de 100 de milioane de euro trebuie aprobata de Parlament", a spus premierul, potrivit Antena 3.El a afirmat ca, dupa abrogare, se va transmite un memorandum Parlamentului, apoi subiectul va fi reluat in Guvern.Guvernul a aprobat, pe 29 noiembrie, Hotararea pentru achizitia a patru corvete multirol, care vor fi produse la Santierul Naval Damen Galati S.A. Valoarea estimata a programului, pe intreaga perioada de sapte ani, este de 1,6 miliarde Euro, inclusiv TVA, suma in care sunt cuprinse si achizitia munitiilor si suportul logistic initial, care include si instruirea echipajelor.Conform unui comunicat al Guvernului, prin actul normativ adoptat, Cabinetul a aprobat circumstantele si procedura specifica aferenta programului strategic de inzestrare "Corveta multifunctionala" in vederea furnizarii de catre Damen Shipyards Group, prin Damen Schelde Naval Shipbuilding BV, a patru corvete din clasa SIGMA - proiect 10514, construite si dotate in Santierul Naval Damen Galati S.A., precum si a suportului logistic initial. "Valoarea estimata a programului, pe intreaga perioada de sapte ani, este de 1,6 miliarde Euro (cu TVA), suma in care sunt cuprinse si achizitia munitiilor si suportul logistic initial, care include si instruirea echipajelor".In luna februarie, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca Guvernul Grindeanu ar trebui sa anuleze Hotararea de Guvern prin care Cabinetul Ciolos a aprobat procedura de achizitie a patru corvete de la compania Damen intrucat achizitia nu a fost nu aprobata de catre Parlament."Hotararea de Guvern nu putea fi adoptata fara sa existe aprobarea Parlamentului. Ceea ce cred eu ca va face Guvernul si trebuie sa faca este sa abroge acea Hotarare de Guvern si sa reia procedura legala care inseamna eventual memorandum in Guvern, solicitarea de la Parlament pentru aprobare dupa care sa purceada la Hotararea de Guvern care sa aiba un rezultat sau altul", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3.Fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru al Apararii Mihnea Motoc sustin ca Hotararea de Guvern privind achizitia unor nave militare tip corveta nu reprezinta un contract semnat sau aprobat, ci stabileste doar procedura care urma sa se desfasoare pentru achizitia acestor nave militare marine.