Basescu: Este vorba de incalcarea Constitutiei; Kovesi si Lazar trebuie sa plece

"Obligatia respectarii Constitutiei este a fiecarui cetatean, scrie in Constitutie, inclusiv al cetateanului roman Laura Codruta Kovesi. Iar, pe de alta parte, abuzul in functie, atat de drag domniei sale, este precizat in decizia Curtii, care spune asa: Ministerul Public nu are competenta de a desfasura activitati de cercetare penala cu privire la legalitatea si oportunitatea unui act normativ adoptat de legiuitor, care in cazul nostru a fost legiutorul delegat Guvernul. Nu stiu de ce la ora asta, domna Kovesi nu s-a dus cu decenta la presedinte sa spuna: Domnule presedinte, am gresit-o, asta-i demisia", a afirmat Traian Basescu, la Romania Tv.Basescu a spus ca, in aceeasi situatie, este si procurorul general Augustin Lazar.Potrivit lui Basescu, in cazul in care cei doi inalti functionari ai statului nu-si dau demisia, exista o procedura administrativa pentru ca acestia sa fie revocati din functii. El a sustinut ca ministrul justitiei poate sa faca demersurile in acest sens sau presedintele Romaniei."Nu exista un traseu legislativ, ci unul administrativ. Ministrul de justitie, luand nota de decizia CCR sa-i ceara presedintelui revocarea. In ce conditii? In conditiile in care in lege se spune ca mandatul procurorului sef DNA este de 3 ani, insa nimeni nu spune ca este de 3 ani in conditiile in care incalci Constitutia. In conditiile in care incalci Constitutia, se intrerupe mandatul automat. Iar daca, strunit de milostivenia si blandetea blandului Dragnea, ca de acum asa o sa-i spun: blandul Dragnea, ministrul de justitie nu va face acest pas, trebuie sa fie initiativa presedintelui. Are cine sa-i scrie decretul si revocarea pentru incalcarea Constitutiei. Eu asa as scrie decretul: pentru incalcarea Constitutiei se revoca din functie procurorul sef DNA", a explicat Basescu.Liderul PMP a tinut sa precizeze ca are niciun resentiment fata de Laura Codruta Kovesi, ci este vorba de incalcarea Constitutiei."Nu este vorba despre niciun resentiment, vorbim de un principiu fundamental aici: incalcarea Constitutiei de catre unul dintre cei mai importanti demnitari ai statului roman si sunt in tandem Kovesi si cu Lazar. Trebuie sa plece amandoi", a adaugat Basescu.El a atras atentia ca daca acestia vor ramane in functie, se va crea un precedent periculos."Aici nu este o chestiune cine sa-i convinga sau nu, este vorba de crearea unui precedent periculos, sa ai o hotarare a Curtii constitutionale ca un inalt functionar a incalcat Constitutia si sa-l mentii. (...) Problema nu este Kovesi, problema este precedentul. Avem o problema (...) de precedent. S-a constat indubitabil ca un inalt functionar al statului a incalcat Constitutia, a incalcat separatia puterilor in stat, asta nu mai e de gluma. Nu poate sa ramana fara masuri. Intelegeti? Si daca nu intelege Iohannis, Kovesi ar trebui sa stie cat rau ar face daca se agata ca pisica de pom, pentru ca ar crea acest precedent al incalcarii Constitutiei la varful statului roman este extrem de grav", a mai sustinut Basescu.Aprecierea oportunitatii adoptarii unei ordonante de urgenta constituie un atribut exclusiv al legiuitorului delegat, putand fi cenzurat doar prin controlul parlamentar, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca prin ancheta DNA privind OUG 13 a fost perturbata activitatea Guvernului.