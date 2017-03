UPDATE Liviu Dragnea: Va garantez ca alianta PSD - ALDE merge mai departe / Despre Europa cu mai multe viteze: Nu asta a fost discutia cand ne-am integrat. Ca sa intram in UE am facut niste lucruri, companii mari au fost cumparate de companii din Europa

Regret ca de o buna bucata de vreme Victor a generat si intretine o campanie publica impotriva mea, mi-e f greu sa inteleg de ce o face

Nu am ascuns niciodata ca am fost la acea intalnire

In ceea ce priveste intalnirea cu Iulian Chifu, am fost contactat cu o zi inainte de alegeri de catre cineva, daca vreau sa ma intalnesc cu consilierii de la Cotroceni

Am vorbit cu Crin si cu Victor si au zis sa ma intalnesc, drept pentru care m-am intalnit

Mi-au spus ca exista ideea unui pact de pe vremea referendumului, nu stiu cu cine au vorbit atunci, dar nu cu mine

I-am spus daca are vreo propunere de protocol, cand e gata sa mi-o trimita

La doua zile mi-a trimis un draft, m-am uitat pe el, l-am aratat si lor, mi s-a parut prea stufos

Am facut cateva propuneri si l-am retrimis. Am facut o propunere foarte rece. Mi-au spus ca ne batem joc de ei

Redevine interesanta istoria, si o sa fac tot posibilul sa ma interesez, daca tot sunt starnit. Ca a fost mosita aceasta idee doar la Cotroceni, ca a fost discutata si cu cineva de la noi, nu stiu

Dl Iulian Chifu mi-a transmis ca propunerea pe care am trimis-o nu e acceptata

La o zi sau doua Victor mi-a spus mie si lui Crin ca a doua zi seara la 8 sunt asteptat la Cotroceni

Nu dau detalii ca s-a spus acolo, vreau intai sa ma intalnesc cu Crin sa vad daca si el e de acord sa dam detalii

Acea intalnire nu are nicio legatura cu numirile procurorilor

Eu nu am negociat un draft de protocol, eu am transmis o pagina care a fost refuzata

Cand am ajuns acolo am gasit un draft de protocol

Era prima varianta, s-au mai facut modificari pe acea varianta dar nu ei am scris

Au fost patru ore de discutii

Sa inteleg ca am numit-o eu pe Kovesi?

Eu am avut atunci declaratii publice destul de clare. Indiferent ce decizie s-a luat, eu am iesit si am sustinut, niciodata nu am criticat o decizie a presedintelui partidului

Atunci ne consultam pentru ca eu eram presedinte executiv al PSD, si eu ma consult acum cu colegii care sunt in conducerea partidului

Nu am facut eu numirea doamnei Kovesi, dar am spus ca sustin propunerea pe care o face Ponta

Eu in continuare sunt prietenul lui Victor Ponta

Pentru mine e dureros sa aflu ca dupa ani de zile (Ponta nu-l considera prieten) dar eu tot nu pot fi dusmanul lui

(Intrebat ce isi doreste Ponta): Poate il intrebati si pe premierul Grindeanu despre subiectul asta. Am inteles ca au avut si ei o discutie sau mai multe discutii

Atunci cand te ataca adversarii politici e de inteles, dar atunci cand te ataca un coleg din partid...ca are o problema personala cu mine, asta e ... in momentul in care spui ca guvernul asta nu va reusi sa faca incasarile, asta face rau guvernului, induce un sentiment de neincredere

Guvernul merge inainte, o sa-si duca la capat programul de guvernare

Partidul e destul de bine ancorat in sustinerea parlamentara a guvernului si cel putin din punctul asta de vedere nu sunt fisuri

Dragnea a confirmat ca a avut o discutie cu Iulian Chifu legata de un draft al celebrului protocol de coabitare dintre Victor Ponta si Traian Basescu, cand primul era premier iar cel de-al doilea presedinte, dar a precizat ca el a propus o formula minimala, care a fost respinsa de presedintie.In ceea ce priveste ideea recent lansata a unei Europe cu mai multe viteze, Liviu Dragnea s-a aratat foarte critic si a adus in discutie inclusiv privatizarile pe care Romania le-a facut cu companii europene."Eliminand ideea consensului, te uiti cum se intampla lucruri care poate nu te avantajeaza si atunci sigur ca apar temeri. Nu asta a fost discutia cand ne-am integrat", a spus Dragnea.Liderul PSD si-a exprimat temerea ca cei care au lansat aceasta idee, care poate duce inclusiv la ruperea UE, nu au "gandit toate efectele posibile". Ori "poate asta se doreste", a comentat Dragnea."Noi ca sa intram in UE am facut niste lucruri, companii mari au fost privatizate si cumparate de companii din Europa. Au fost facute niste privatizari catre companii europene, s-au privatizat resurse, retele de energie electrica, fabrici, uzine, rafinarii, banci. Dupa ce s-au rezolvat lucrurile astea noi avem o problema?", a afirmat acesta.Despre acuzatia lui Ponta ca ar fi negociat pactul de coabitare cu Traian Basescu:

Despre situatia din ALDE

Alianta PSD - ALDE, dupa alegeri, a plecat foarte bine

Acum apar aceste discutii pentru ca doi membri ai aliantei sunt suparati: Ponta pe PSD, Daniel Constantin pe ALDE

Eu va garantez ca aceasta alianta va merge mai departe

Nu cred ca Victor pleaca din PSD

Eu va spun ca alianta va putea sa pastreze majoritatea

Eu chiar am de treaba de dimineata pana seara, nu am un serviciu de informatii propriu ca sa stiu cine cu cine se intalneste, ce planuri fac

Majoritatea e stabila si sustinerea guvernului nu e pusa sub semnul intrebari

Despre relatia cu Sorin Grindeanu

E foarte buna. Cred ca nu e zi in care sa nu vorbim

Cum sa nu vorbesc cu premierul, cand eu l-am propus? Cum sa nu-i raspund la telefon?

Nici Ponta nu a avut experienta de prim ministru, cand l-am sustinut la Ion Iliescu

Scoala de premieri, sunt putini in Romania care au facut

La prima varianta de prim ministru, Sevil Shhaideh, a avut o discutie cu mine si cu cativa membri din conducerea partidului, si s-a lucrat la echipa guvernamentala

Forma guvernului, membrii guvernului Grindeanu sunt altii decat cei din prima varianta

S-a discutat cu noul candidat despre un alt guvern

Au fost colegi care nu au inteles asta

PSD a castigat alegerile, locale si parlamentare, a intrat la guvernare, e un guvern bun, are sustinere solida in parlament si o va avea in continuare

Despre masurile de guvernare

S-a spus ca salariul minim poate descuraja oamenii de afaceri: nimic mai fals

Eu nu vreau ca in Romania in continuare o parte dintre salariati sa aiba conditii foarte rele

Mitsubishi vrea sa produca in Romania, s-a intalnit deja cu primul ministru, vrea sa deschida o fabrica in Romania, o investitie de 200 milioane euro

Salariul mediu a crescut cu 18%, la aceasta crestere a contribuit foarte mult si sectorul privat

(intrebat daca a jucat tenis cu Maior sau Coldea) Am jucat tenis in mai multe locuri, nu imi aduc aminte ca la aceste partide sa fi fost Dan Andronic

Nu am ce sa comentez aici. De ce a inceput aceasta campanie....

Eu am jucat tenis foarte multe partide la baza lui Dinu Pescariu

Aproape tot timpul am vrut sa joc cu oameni care se pricep mai bine

Nu te duci la SRI sa joci tenis

Am jucat cu Dinu Pescariu adversar, am jucat si cu Ponta, el facea echipa cu Pescariu

Am jucat si cu Vasile Dincu, cateodata joaca bine, dar de cele mai multe ori un joaca bine

Se ingrasase foarte mult la un moment dat (rade)

Despre justitie



Ministrul Justitiei este un om cu foarte buna pregatire, recunoscuta de toata lumea, si e un om foarte asezat

CCR este o institutie care e de fapt singura care poate spune daca ceva incalca prevederile constitutionale

Motivarea CCR e fara echivoc: o putere a statului a incalcat prevederile constitutionale

Aici nu ne putem preface ca nu exista aceasta decizie

Ministrul Justitiei nu poate sa nu analizeze motivarea si sa nu aiba un punct de vedere pe care il va exprima

Eu cred ca un om atat de bine pregatit, asezat, trebuie lasat sa-si faca propria analiza si sa exprime care e opinia dumnealui

Astept cu mare interes ce va spune dl ministru, in 10 zile, parca a anuntat

(Credeti ca ar trebui sa-si dea demisia Kovesi?): Nu-mi cereti mie raspunsul asta, orice as spune ar fi considerat subiectiv

De cand am fost ales presedinte al PSD, multi m-au criticat ca am fost mai ponderat

Imi asum si asta

(Sunteti omul SRI?) Nu. Pai iesea pana la urma dl , in Romania iese orice

M-am uitat cu atentie la declaratiile dl Hellvig care e un om destul de hotarat ca SRI sa functioneze in marca legala

(Ati avut mandat de siguranta nationala?): Eu cred ca am avut de toate (rade) Adrian Nastase a spus destule lucruri care raman in mentalitatea colectiva: asistam la banalitatea raului. Cred ca am avut o gramada

Pe doamna Kovesi cred ca am intalnit-o de 2-3 ori la intalniri oficiale

Acele protocoale nu vor putea ramane secrete la nesfarsit

Despre UE

Eliminand ideea consensului, te uiti cum se intampla lucruri care poate nu te avantajeaza si atunci sigur ca apar temeri

Nu asta a fost discutia cand ne-am integrat

Efectele pot fi - nu stiu daca cei care au gandit lucrurile astea au gandit toate efectele posibile - poate duce la ruperea UE. Poate asta se doreste

Noi ca sa intram in UE am facut niste lucruri, companii mari au fost privatizate si cumparate de companii din Europa

Au fost facute niste privatizari catre companii europene, s-au privatizat resurse, retele de energie electrica, fabrici, uzine, rafinarii, banci

Dupa ce s-au rezolvat lucrurile astea noi avem o problema?

In conditiile astea cred ca o discutie serioasa e benefica. Poate nu putem schimba decizia, poate da, poate nu, dar daca vocea e puternica s-ar putea sa conteze

Poate presedintele a luat deja decizia , are toate informatiile

Daca ne asigura ca poate face singur toate astea, foarte bine, dormim linistiti, presedintele vegheaza

E bine sa fie singur in demersul asta?

Noi o sa incercam si dezbateri in Parlament

Redefinirea interesului strategic national e obligatorie in contextul actual

Despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm

Am stabilit de comun acord, a venit dl Radu Ioanid din SUA, am discutat cateva chesituni legate de Muzeul Holocaustului si despre evolutiile din UE

Am spus ce am spus in permanenta, parteneriatul strategic cu SUA e extrem de important pentru noi si foarte bun

El trebuie sa inceapa sa aiba o componenta economica, Romania trebuie sa inceapa sa castige si economic

Investitii americane in Romania. Romania trebuie doar prezentata. A venit Texon Bell Helicopters

Romania e o tara stabila politic, economic, e o insula practic in zona, e interesanta militar, vreau sa fie interesanta si economic, vreau ca romanii sa simta in buzunarele lor efectul acestui parteneriat strategic

Orice solicitare americana a fost acceptata, trebuie sa incepem sa avem avantaje si pe partea economica

Despre declaratiile lui Adrian Nastase, intrebat daca ar fi o varianta Gabriela Firea la alegerile prezindentiale



(zambind) Daca a spus dl Nastase de ce nu?



Nu imi permit ca pana in 2019 sa spun pe cine va pune candidat PSD la prezidentiale

Eu incerc acum sa tin partidul, dupa un an 2016 prost pentru partid, ca vad ca dl Daniel Constantin are probleme

Dupa dl Iliescu, speram sa gasim un candidat care sa castige alegerile