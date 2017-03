Liviu Dragnea, contraatac la Ponta: Numirea lui Kovesi la DNA s-a facut de Ponta. Eu, Antonescu si Pivniceru ne-am opus

Liviu Dragnea a afirmat, intr-o interventie telefonica la Sinteza zilei, Antena 3, ca nu a participat la negocierea prin care Laura Codruta Kovesi a ajuns la sefia DNA."Undeva, in primavara anului 2013, in birou la Crin Antonescu, Victor Ponta, premier la acea vreme, a venit cu o hartie in buzunar pe care erau trei nume: Tiberiu Nitu, Alina Bica si Codruta Kovesi... Mona Pivniceru a spus ca nu va semna asa ceva si ca prefera sa isi dea demisia. Ulterior, asa s-a si intamplat si a fost propusa la Curtea Constitutionala... Eu nu am participat la nicio negociere care a generat acele nume", a mai spus Liviu Dragnea", a declarat Dragnea."Cand iei singur deciziile inevitabil unele sunt bune, altele mai putin bune, doar ca trebuie sa ti le asumi si nu trebuie sa le lasi pe altii. Eu am avut prostul obicei sa-mi asum eu tot. De exemplu, faimosul pact cu Traian Basescu. Mi l-am asumat eu. De scris si de negociat, l-a negociat Liviu Dragnea si a fost prezent cu mine acolo", a spus Victor Ponta, pentru DCNews Acesta a sustinut ca Liviu Dragnea a negociat pactul de coabitare cu fostul consilier prezidential Iulian Chifu."Ei au pregatit draftul si noi am mers acolo. A fost intotdeauna alaturi de mine, la toate deciziile, bune si rele", a comentat Ponta, care a precizat insa ca Liviu Dragnea primise acordul sau si al lui Crin Antonescu.Fostul prim ministru, care este foarte critic in privinta lui Dragnea in ultima perioada, spune ca actulul lider al PSD a fost implicat si in numirea Laurei Codruta Kovesi in fruntea DNA."Numirea din 2013 a doamnei Kovesi, am discutat-o amandoi, eu si Liviu, acum am ramas eu omul rau. Nu am fost doar eu, am fost doi", a spus Victor Ponta, citat de DCNews.