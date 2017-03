Grindeanu: Anul acesta ne propunem sa inauguram 98 de km de autostrada

Guvernul si-a propus pentru anul acesta sa inaugureze 98 de kilometri de autostrada, a afirmat, miercuri seara, la TVR 1, premierul Sorin Grindeanu.

"Anul acesta ne propunem, si e realizabil prin tot ce inseamna situatia la zi a lucrurilor, sa inauguram pana in 100, 98 de km de autostrada. Important este sa mergem in continuare pe tot ce inseamna Master Planul aprobat impreuna si in dialog cu Comisia Europeana. Legat de acest lucru, o sa venim rapid cu - poate e mult spus o lege a investitiilor strategice - un nou cadru legal prin care sa usuram sau sa simplificam, nu inseamna sa facem netransparent acest lucru, sa simplificam acest proces legat de achizitiile strategice. Ma refer la tot ceea ce inseamna domenii de tipul transporturilor, autostrazi in special, energie si domeniul apararii", a declarat Grindeanu la TVR, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca pe doua dintre cele cinci loturi ale autostrazii Pitesti - Sibiu termenul pentru studiul de fezabilitate este sfarsitul acestei luni.

Referinta: Contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate al autostrazii Pitesti - Sibiu a fost "desuspendat", anunta Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), dupa ce lucrarile pe cele trei luni de iarna lucrarile au fost sistate. Termenul de finalizare, insa, a fost decalat pentru 15 august. Revizuirea SF-ului a fost contractata in vara anului 2015, avea termen de realizare 17 luni, dar a trecut prin mai multe amanari, ultimul termen de finalizare era pentru luna aprilie.(citeste articolul aici)



