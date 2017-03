Gabriela Firea, despre o posibila candidatura la Presedintie: Ar fi o inabilitate din partea mea sa ii parasesc pe bucuresteni

"Din tot sufletul imi doresc sa imi inchei cu bine acest mandat la Primaria Capitalei si, daca bucurestenii vor considera ca rezultatele mele sunt deosebite, poate, daca suntem sanatosi si liberi, sa mai preiau un mandat pentru ca unele dintre proiectele pe care le voi lansa in partea a doua a acestui mandat vor trebui finalizate in urmatorul. Va spun foarte sincer, sunt atat de recunoscatoare celor care au considerat ca eu sunt omul cel mai potrivit pentru inalta functie de primar general incat cred ca ar fi o inabilitate din partea mea ca cetatean, fost senator, fost jurnalist, ca primar acum, sa ii parasesc pe bucuresteni si sa consider ca aceasta pozitie a mea este doar o trambulina pentru o alta functie", a declarat Gabriela Firea la RTV, potrivit Agerpres.In context, ea a multumit celor care o considera potrivita pentru functia de presedinte al Romaniei."Le multumesc domnilor Adrian Nastase si Liviu Dragnea (...), dar poate a glumit domnul presedinte Liviu Dragnea ca are simtul umorului foarte dezvoltat si poate a fost o gluma. Domnul presedinte Liviu Dragnea stie cat de mult imi doresc sa duc la bun sfarsit mandatul de la PMB si motivul pentru care m-a ales, mi l-a spus, si va dezvalui un secret, a fost acela ca si-a dat seama dintr-o analiza (...) ca sunt un om serios, un om de echipa si care se tine de cuvant. Cred ca ar fi o mare dezamagire pentru bucuresteni ca omul in care ei si-au pus sperantele sa schimbam fata Capitalei sa plece catre o alta functie", a completat primarul general.