Liviu Dragnea il critica pe ministrul de Finante, care a vorbit de reduceri de cheltuieli: "O declaratie foarte inspirata. Dupa doua luni, deja vorbeste de taieri"

Liderul PSD a fost intrebat in cadrul unei emisiuni la Romania TV daca a discutat cu ministrul de Finante, Viorel Stefan, care spunea zilele trecute ca, daca cumva exista acel risc ca deficitul sa depaseasca 3%, se gandeste sa taie din cheltuieli. "A precizat ca nu de la pensii si salarii, dar toata lumea se intreaba de unde ar putea fi taiati banii", a punctat moderatoarea."Da, o declaratie foarte inspirata a domnului ministru", a raspuns ironic Dragnea. "Dupa doua luni, deja vorbeste de taieri"."Sigur, n-am apucat sa vorbesc cu dumnealui, cred ca premierul trebuie sa vorbeasca cu el, nu presedintele Camerei. Daca o sa avem vreo sedinta la partid, o sa-mi permit sa il intreb si eu si alti colegi. Nu are motive sa se ingrijoreze daca programul de guvernare este urmarit si implementat punct cu punct. Dar sa vorbesti in luna martie de taieri de cheltuieli, mi se pare putin cam grabit", a mai afirmat Dragnea.