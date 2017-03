Daniel Constantin: L-am asigurat pe premierul Grindeanu ca, indiferent ce se intampla in ALDE, toata lumea sustine Guvernul

"In aceasta seara am discutat si cu domnul Grindeanu, l-am informat de sedinta de astazi si l-am asigurat ca, indiferent ce se va intampla in ALDE, toata lumea, dar toata lumea - si cei care il sustin pe domnul Tariceanu, si cei care ma sustin pe mine - va sustine guvernul Grindeanu", a spus Daniel Constantin.El a adaugat ca sustinerea cabinetului Grindeanu a fost impusa de catre electorat prin votul din 11 decembrie. "Nu vrem sa inselam increderea pe care oamenii au avut-o in noi si vom sustine in continuare aceasta coalitie", a explicat copresedintele ALDE.Intrebat daca exista posibilitatea ca partidul sa-i retraga sprijinul politic pentru functiile de vicepremier si ministru al Mediului, Daniel Constantin a raspuns: "Nu stau in anumite functii. Mai importanti sunt oamenii. Nu stiu cum s-ar face o retragere a sprijinului. Cand am votat membrii Guvernului, nu am avut un vot in cadrul partidului, din pacate, asa cum ar fi trebuit sa fie. Lucrurile astea sunt un pic mai complicate, o sa vedem."Daniel Constantin a parasit, impreuna cu un grup de sustinatori, sedinta de duminica a Delegatiei Permanente a ALDE in care a fost convocat Congresul afirmand ca reuniunea este nestatutara, deoarece unii membri de drept ai Delegatiei nu au fost convocati, iar alte persoane nu aveau dreptul sa participe. In consecinta, sedinta si deciziile adoptate in cadrul ei vor fi atacate in contencios administrativ.