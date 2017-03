Daniel Constantin: L-am sustinut pe Sorin Campeanu in detrimentul lui Daniel Barbu, aici a fost durerea lui Tariceanu. / Membri ai Delegatiei Permanente au fost abordati din afara partidului

"Daca domnul Tariceanu il numeste santaj, da, atunci pot sa spun ca l-am santajat pe domnul Tariceanu. L-am santajat in a sustine oameni de calitate pe listele pentru parlamentare (...) Nu am fost de acord si n-o sa fiu de acord in viitor (...) sa promovam oameni care nu corespund profilului pe care noi vrem sa-l punem in politica", a afirmat copresedintele ALDE.Daniel Constantin a mentionat ca neintelegerile dintre el si Tariceanu au inceput sa se intensifice din momentul in care s-a opus punerii pe listele pentru alegerile arlamentare unor oameni preferati de presedintele Senatului, subliniind preferinta acestuia pentru Daniel Barbu."Nu sunt de acord cu anumiti oameni. Sunt de acord cu alti oameni, oameni de calitate si l-am sustinut pe domnul Sorin Campeanu, am mai avut un rector pe care l-am propus din partea Partidului Conservator (...) in detrimentul altor oameni (...) in detrimentul domnului Daniel Barbu. Aici a fost disputa si aici e poate durerea cea mai mare a domnului Tariceanu. Il inteleg, domnul Daniel Barbu a fost de la inceput langa dansul, e un om de valoare. Eu am considerat ca, dupa experienta de la Primaria Capitalei, nu cred ca putem sa avem o tractiune. Si au mai fost si alte cazuri, celebrul caz cu Tudor Ionescu la Primaria Capitalei.(...) Asta e problema, ca am vrut sa punem acolo oameni cu vizibilitate", a explicat Constantin.Copresedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, la finalul sedintei Delegatiei Permanente, ca la alegerile legislative a fost "pur si simplu santajat" de Daniel Constantin in legatura cu anumiti membrii ai partidului care urmau sa candideze, dar cu care nu era de acord "in privinta nu a participarii lor, ci pozitiile respective", precizand ca a facut o "concesie" pentru ca altfel partidul risca sa intre in impas si sa nu poata depune listele."Am si eu o serie de nemultumiri legate de functionarea ALDE, hai sa spunem nu numai in ultima perioada, ci de o buna bucata de vreme. Relatia care a functionat o buna perioada colegial a inregistrat o prima sincopa in momentul in care au fost alegerile parlamentare. Am fost pur si simplu santajat de domnul Daniel Constantin in legatura cu anumiti colegi care urmau sa candideze pe listele de la parlamentare cu care nu eram de acord in privinta nu a participarii lor, ci pozitiile respective. Discutia a fost una foarte transanta si i-am spus ca daca eu nu accept, atunci ajungem intr-un impas si nu putem sa depunem listele la alegerile parlamentare, deci ALDE sa nu functioneze. Si el mi-a spus ca nu are nicio problema in acest sens. Si atunci, cum de multe ori cineva trebuie sa faca o concesie, am facut eu concesia, dar aceasta a fost costisitoare, pentru ca eu a trebuit sa sacrific unii dintre oamenii care muncisera ca sa putem sa participam la alegeri, pentru ca evident ALDE nu ar fi fost in Parlament", a afirmat Tariceanu.Daniel Constantin a mai sustinut ca participanti la sedinta de duminica a Delegatiei Permanente a partidului ar fi fost abordati de persoane din afara formatiunii care au incercat sa-i determine cum sa voteze si ce pozitii sa exprime in sedinta: "Pentru sanatatea democratiei, deciziile trebuie sa se ia in interiorul partidului, de catre membrii sai. Am semnale cum s-a pregatit sedinta de astazi, cum la nivel de teritoriu, anumiti membri au fost abordati de persoane din afara partidului incercand sa influenteze cum sa voteze astazi, cum sa se pozitioneze (...) Cred ca astfel de lucruri sunt degradante", a declarat Daniel Constantin.El s-a referit si la influenta pe care ar avea-o in ALDE persoane din afara partidului. "Domnul Tariceanu, in interiorul partidului, sugereaza relatia privilegiata pe care o are cu domnul Dragnea. Eu nu m-am folosit de relatia privilegiata pe care am avut-o poate cu domnul Ponta (...) Eu nu cred ca domnul Dragnea stie ca domnul Tariceanu se foloseste de numele lui, a afirmat copresedintele ALDE.Un alt repros pe care i l-a facut Daniel Constantin lui Calin Popescu-Tariceanu a fost ca prefera ca deciziile in partid sa fie luate in cerc restrans. "Nu-i admisibil ca deciziile sa se ia intr-un cerc restrans, iar noi toti sa suferim eventualele consecinte sau beneficii. Nu este in regula", a spus Constantin.De asemenea, Tariceanu este acuzat ca aplica un tratament preferential unor persoane din partid in detrimentul altora. "Nu o sa accept sa dam niste oameni la o parte doar pentru ca nu-i plac domnului Tariceanu sau altcuiva din partid", a afirmat vicepremierul Constantin.Acesta a dat asigurari ca, in pofida diferendului cu Tariceanu, nu intentioneaza sa plece din ALDE. "Nu rup ALDE, nu plec nicaieri. Asta este casa mea. In 33 de judete din tara se functioneaza in vechile sedii ale PC. Nu se pune problema sa plecam, ramanem aici", a conchis Daniel Constantin.