LIVE TEXT Sorin Grindeanu despre protestele din prima luna de guvernare: A fost depasita aceasta situatie. A fost vorba de comunicare, lucrurile au fost gresit intelese. In momentul asta se lucreaza la foc continuu

Sorin Grindeanu este, luni seara, invitatul lui Mihai Gadea in studioul emisiunii "Sinteza zilei".Dupa un scurt dialog cu premierul, Antena 3 a inceput sa difuzeze imagini inregistrate in timpul zilei la sediul Guvernului, inclusiv un dialog cu premierul Grindeanu, sub titlul "imagini spectaculoase din interiorul Guvernului Romaniei". Ghidul jurnalistilor de la Antena 3 la turul din sediul Guvernului a fost Alina Petrescu, fosta moderatoare la acest post de televiziune, numita acum doua saptamani purtator de cuvant al Executivului. Alina Petrescu a vorbit si despre scurta experienta in aceasta functie."Nu exista o scoala de prim-ministri. Eu am inteles responsabilitatea pe care colegii de partid mi-au dat-o, mie si colegilor mei. Poate niciun Guvern de dupa Revolutie nu a inceput cu ceea ce s-a intamplat in prima luna de guvernare. Chiar am avut o discutie cu un fost prim-ministru, cu domnul Tariceanu, si mi-a spus ca a avut o situatie, o greva in educatie. Dar nu se compara. A fost depasita aceasta situatie (protestele din strada - n.red). A fost vorba de comunicare, lucrurile au fost gresit intelese. In momentul asta se lucreaza la foc continuu."