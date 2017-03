Grindeanu, la Antena 3:Cel mai bun premier post decembrist ar fi fost o combinatie intre Nastase, Ponta, Isarescu si Tariceanu

Premierul Sorin Grindeanu a declarat luni seara ca, in opinia sa, profilul de cel mai bun prim-ministru al Romaniei de dupa 1989 ar fi fost "o combinatie" intre Adrian Nastase, Victor Ponta, Mugur Isarescu si Calin Popescu Tariceanu, potrivit Agerpres."Mi-e greu sa fac o evaluare. Cred ca o combinatie, o combinatie intre Adrian Nastase, Victor Ponta si Mugur Isarescu, asa o combinatie ar fi fost fericita si domnul Tariceanu pentru ca a fost o perioada in care lucrurile au mers foarte bine din punct de vedere economic. Eu cred ca asa, luat mai mult de la unii, mai putin de la altii, dar o combinatie ar fi fost ideala", a afirmat Sorin Grindeanu, intrebat intr-o emisiune la Antena 3 cine, in opinia sa, a fost cel mai bun prim-ministru postdecembrist al Romaniei.Fiind intrebat care si-ar dori sa fie mentionata la galeria de onoare a fostilor premieri perioada sa de guvernare, un mandat, doua mandate, prim-ministrul in functie a spus: "Imi doresc sa raman atat timp cat simt ca eu si echipa pe care o coordonez facem ceea ce trebuie si pentru ceea ce ne-au ales oamenii"."Atat timp cat facem ceea ce trebuie, atat trebuie sa ramanem", a spus Grindeanu.Referitor la care este cea mai mare "ambitie politica" a sa si daca se gandeste pe viitor la un mandat de presedinte al Romaniei, premierul a raspuns ca nu s-a gandit la asa ceva."Nu, nu m-am gandit si sunt cat se poate de sincer. In ultimul an, la mine viata s-a schimbat, asa, de la o luna la alta, eram parlamentar, dupa aceea mi-a cerut filiala sa candidez la Consiliul Judetean, am castigat, (...). Imi doresc asa cum am spus, in urma cu cateva luni, (...) imediat ce am depus juramantul ca presedinte de CJ, imi doresc sa fac treaba, sa fiu impreuna cu echipa mea, sa simt ca suntem de folos si ca facem ceea ce trebuie. Va spuneam de pericolul de a te rupe de realitate, de ceea ce inseamna realitatea de zi cu zi (...) eu consider ca e cel mai mare pericol. In momentul in care (...) traiesti sub un clopot de sticla si auzi in stanga, dreapta, numai lucruri frumoase, cat esti de frumos, cat esti de destept, ce bine faci, in momentul ala pierzi contactul cu ceea ce reprezinta realitatea si acesta este un pericol pe care-l are fiecare om politic care ocupa o functie de demnitate. (...) Sa te ia valul. (...) De asemenea, atunci cand o sa ies (din functie - n.r.) (...) si voi ocupa si eu un loc pe acest perete (galeria fostilor premieri ai Romaniei de la Guvern - n.r.) mi-as dori sa ies, si asta este de fapt tinta, (...) cu sufletul impacat ca a facut tot ceea ce depinde de el si de echipele pe care le-au condus, sa faca bine. Asta este ceea ce-mi doresc", a mai declarat Sorin Grindeanu.