Lia Olguta Vasilescu: Punctul de pensie va creste de la 1 iulie, exact cum avem in programul de guvernare. Din cate stiu, PSD si ALDE au castigat alegerile in Romania, si nu FMI

Olguta Vasilescu a fost intrebata, la Antena 3, ce masuri va lua Guvernul in urma recomandarilor facute seful misiunii FMI in Romania, Reza Baqi, la finalul vizitei de saptamana trecuta. Potrivit oficialului FMI, autoritatile romane ar putea reduce deficitul bugetar prin eficientizarea cheltuielilor, folosirea finantarilor europene, reforma administratiei fiscale, precum si prin amanarea cresterii punctului de pensie."Guvernul isi va respecta programul de guvernare. Din cate stiu eu, PSD si ALDE au castigat alegerile in Romania, si nu Fondul Monetar International. In al doilea rand, toate estimarile care s-au facut in ceea ce priveste Romania de catre Comisia Europeana sau de catre FMI pana acum au fost gresite (...) Dati-ne voie sa ne luam dupa comisia noastra de prognoza, care nu a gresit niciodata datele, si nu dupa FMI sau CE, care au gresit de fiecare data", a raspuns Vasilescu, intr-o interventie telefonica.Ministrul Muncii a aratat ca, in ce priveste cresterile de pensii si de salarii, "ele vor costa anul acesta 16 miliarde de lei, dar in acelasi timp exista venituri suplimentare de 17,5 miliarde de lei pentru anul acesta".Intrebata daca i-a informat si daca stiu si cei de la FMI cifrele acestea, Vasilescu a raspuns: "Nu stiu daca stiu, probabil s-au obisnuit sa lucreze si cu guverne care accepta taieri de pensii si de salarii. Noi nu putem sa acceptam asa ceva, pentru ca am promis in campania electorala un lucru si avem de gand sa ne tinem de el".Astfel, ministrul Muncii a subliniat ca "punctul de pensie va creste la 1.000 de lei incepand din data de 1 iulie, exact cum avem in programul de guvernare". "Noi o sa ne respectam programul de guvernare punct cu punct", a insistat ea.Despre declaratiile ministrului de Finante, Viorel Stefan, care a vorbit despre posibile masuri de reducere a cheltuielilor daca exista riscul ca tinta de deficit de sa fie depasita, Olguta Vasilescu a afirmat ca "un ministru de Finante este obligat sa se ingrijoreze de fiecare data cand este vorba de cresteri de pensii si de salarii, pentru ca el trebuie sa plateasca. Dar, in acelasi timp, este obligat sa aplice si masurile economice, ca sa se invarta economia".