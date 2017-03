Liviu Dragnea: Ma gandesc serios sa-i fac plangere penala lui Gabriel Liiceanu

"Probabil ca o sa fac si o plangere penala impotriva dl Liiceanu. Ma gandesc serios, nu am luat inca decizia", a spus Dragnea, intr-o interventie telefonica.In cadrul dezbaterilor din comisia LIBE despre starea democratiei si a justitiei din Romania, Liiceanu declarase, potrivit news.ro: "Iata declaratia explicita a sefului PSD rostita la un post de televiziune saptamana trecuta: 'Trebuie sa ne concentram pe demiterea procurorului sef al DNA, pe demiterea doamnei Kovesi'".Liviu Dragnea a spus ca este "ca la Radio Erevan" si ca el nu a cerut niciodata schimbarea lui Kovesi dupa decizia Curtii Constitutionale.El a caracterizat aceasta declaratie drept ceva "foarte grav" si si-a exprimat speranta ca Guvernul va avea "o pozitie oficiala si sa trimita niste adrese oficiale catre PE", deoarece in caz contrar "se lasa impresia ca partidul de guvernamint si Guvernul au ca obiective sa afecteze lupta anticoruptie, ceea ce nu e adevarat".Dragnea a precizat insa ca are "mari rezerve" in a face plangeri penale si a notat ca "poate omul a citit un text livrat de cineva".Intrebat daca acum isi doreste schimbarea Laurei Codruta Kovesi, Dragnea a precizat ca nu trebuie sa isi dea el cu "parerea" pe marginea acestui subiect, in conditiile in care "exista o procedura foarte simpla de numire si de demitere - ministrul Justitiei, CSM, presedinte", iar "acesti actori trebuie sa actioneze" si el nu este parte a acestui proces.