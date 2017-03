Tariceanu, intrebat cum ar vota o posibila propunere de retragere a sprijinului politic fata de Daniel Constantin: Eu m-as abtine intr-o astfel de chestiune

"Eu m-as abtine intr-o astfel de chestiune, pentru ca imi doresc ca ALDE sa fie solid", a declarat Tariceanu, intrebat cum ar vota in cazul unei propuneri de retragere a sprijinului politic acordat lui Daniel Constantin, co-presedintele formatiunii.Tariceanu a afirmat ca nu este programata o discutie in acest sens in sedinta biroului politic central al ALDE, si "o discutie mai larga intr-un organism statutar", insa nu a exclus posibilitatea ca aceasta chestiune sa apara."Intr-un partid, in momemntul in care ai peste 35 de organizatii judetene care spun 'haideti sa organizam congresul', oricine, fie el chiar si copresedintele partidului, nu se poate opune acestei initiative", a spus Tariceanu.