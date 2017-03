Calin Popescu Tariceanu: Laura Codruta Kovesi trebuie sa demisioneze de la sefia DNA

"Dupa decizia CCR care a sanctionat sever interventia DNA in activitatea executivului (...), eu am spus ca ar fi fost normal ca dupa un astfel de gest (care dovedeste, pana la urma, nu cred ca o necunoastere a elementelor fundamentale constitutionale, ci lucruri de alta natura) ca doamna Kovesi sa-si dea demisia. Nu mi-am schimbat parerea, pentru ca e o incalcare extrem de grava a Constitutiei. Nu este o joaca in ce priveste o atitudine oarecare a unui procuror", a spus Calin Popescu-Tariceanu."Cand patronezi o astfel de actiune ca procuror-sef DNA, iti asumi o responsabilitate si aceasta nu a fost una oarecare, ci o grava incalcare a separatiei puterilor in stat", a continuat co-presedintele ALDE.