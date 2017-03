Tariceanu: Guvernul nu a gresit cu OUG 13. Protestatarii au stricat imaginea Romaniei. Cat timp cu asta ne distingem, sa nu ne mire ca partenerii ne privesc cu un anumit dispret

Protest in Piata Victoriei, 31.01.2017

"De fapt ce a facut Guvernul? Nu a facut decat sa puna in acord cu deciziile Curtii legislatia", a declarat Tariceanu in emisiunea de la Digi24.Al doilea om in stat considera ca protestele care au urmat adoptarii Ordonantei de Urgenta 13 la ceas de noapte au facut mult rau Romaniei."Atata vreme cat acesta va fi subiectul cu care Romania se distinge, sa nu ne mire ca tarile partenere din Uniunea Europeana ne privesc cu oarecare...in fine, poate pana la urma nu e un cuvant prea greu...un anumit dispret", considera Calin Popescu Tariceanu.Liderul Senatului a mai spus ca nu se renunta la legea gratierii: "Gratierea va fi una dintre componentele unui pachet de masuri. Pentru a rezolva, macar partial, problema din inchisori conform recomandarilor pe care le-a facut inclusiv Comisia Europeana a Drepturilor Omului".