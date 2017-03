Firea, despre scandalul Ponta-Dragnea: Victor are o anumita neliniste... A fost copilul rasfatat al PSD iar acum ii ajuta pe adversarii nostri

Gabriela Firea a vorbit luni seara, la Antena 3, intr-o emisiune care i-a fost dedicata de catre Mihai Gadea, despre conflictul dintre Ponta si Dragnea."Sunt trista ca s-a ajuns la acest moment cand Victor are o anumita neliniste, ca nu se mai regaseste in echipa noastra... Victor ii ajut acum pe adversarii nostri dandu-le munitie. As spune un lucru, si poate e o sintagma care va fi intoarsa pe toate fetele, dar o spun chiar din suflet, o spun prieteneste, a fost un copil rasfatat al PSD si pe buna dreptate, pentru ca are calitati reale, si umane, si politice, si as vrea sa inteleaga ca acest partid i-a oferit maximum din cat se poate oferi, prin prisma politica, din partea unei formatiuni, a unei echipe dificile - fiind, totusi, cel mai important partid politic din Romania - pentru unul dintre lideri. Si el, la randul lui, sunt convinsa ca va constientiza ca are anumite responsabilitati si ca trebuie sa fie alaturi de noi", a declarat Firea.

Intrebata daca ar accepta o candidatura la prezidentiale, Gabriela Firea a afirmat ca ar fi necesara sustinerea presedintelui partidului, Liviu Dragnea, cum s-a intamplat si in cazul candidaturii la Primaria Capitalei. Firea a precizat ca aceasta este doar "o ipoteza de lucru", ea dorind sa-si incheie mandatul de primar general



"Pentru a deveni primar general a fost nevoie ca cineva sa ma propuna si acea persoana este presedintele PSD, Liviu Dragnea... Daca discutam un scenariu, o ipoteza de lucru, ar trebui sa se intample acelasi lucru: domnul presedinte Liviu Dragnea sa faca aceasta propunere, validata de Biroul Permanent National si de Comitetul Executiv, asta bineinteles peste doi ani de zile", a spus Firea.