LIVE TEXT Elena Udrea: Sentinta este un abuz/  Batalia este pe viata si pe moarte. Eu nu accept sa merg la puscarie; aceste acuzatii nu sunt probate cu nimic, sunt minciuni sfrunate

Nu spun ca sentinta este o nedreptate, spun ca este un abuz

Niciunul dintre cei care au dat declaratii impotriva mea nu au luat cu inchisoare sau au primit pedepse derizorii.



Cei care nu au fost de acord sa de declaratii impotriva mea au primit cu executare

In acest dosar numai eu trebuie sa dau bani inapoi.

Nici pana astazi mituitorul nu este judecat, este martor in dosar.

Mie ce mi se imputa in acest dosar sunt toate sumele din Gala Bute, toata contravaloarea promovarii Romaniei, nu s-a regasit niciun fel de beneficiu de imagine in favoarea Romaniei?

Cum sa imi imputi mie contravaloarea promovarii Romaniei?

Am luat 6 ani pentru abuz in serviciu nu in conditiile in care la CCR exista aceasta dezbatere - cat de bine este definit abuzul in serviciu, ci in conditiile in care eu am fost ministru, si nu exista nicio semnatura.

Nu se poate intr-un dosar de abuz de serviciu sa acuzi un ministru pentru ca o procedura de achizie nu s-a derulat cum trebuie.

Dna Kovesi isi aroga redeschiderea dosarului.



In acest dosar, in Gala Bute, in 3 feb 2015, asta era luni, eu vineri facusem denunturile, in 2 feb se dusese dl Coldea la dl Ghita acasa si ii spune" i-ai spus lui Udrea, am terminat-o", iar luni pe 3 feb, mascatii s-au dus acasa la Obreja, la cei din Gala Bute.



Am fost acuzata in Gala Bute prima data , dupa aproape 5 ani de zile, s-a cerut arestarile alea consecutive fara sa fiu intrebata nimic.

Nu am fost acuzata, chemata, niciodata nu s-a formulat nicio solicitare pentru Elene Udrea.

Eu am umblat foarte mult cand eram ministru asa ca am delegat multe din atributii, nu am os emnatura in acest dosar.

Pe langa 6 ani de puscarie, eu trebuie sa platesc 8 milioane de RON.

Inainte de ultimul termen am fost nevoita sa imi citesc si eu dosarul, si apare tentativa de fraudare a fondurilor europene s eintamplase printr-un act din 16 feb 2012. Eu nu mai eram ministru din 7 februarie.

Asta este singura acuzatie la care am fost achitata. trebuia sa las acea acuzatie sa curga sa primesc si acolo 5 ani, sa se vada abuzul.

Am crezut ca nu mai sunt judecatori care tremura de frica sistemului.

(Intrebata daca crede ca judecatorii din dosarul sau "tremura de frica sistemului") Ma gandesc ca e posibil sa raspunda la comenzile sistemului.

Faptul ca eu am tacut in ultimul timp a fost si la sfatul celor din jurul meu, al avocatului, care mi-a spus ca s-ar putea intelege ca fac presiuni asupra justitiei.



Batalia este pe viata si pe moarte, eu nu merg la puscarie.

Eu nu accept sa merg la puscarie avand in vedere ca aceste acuzatii nu sunt probate cu nimic, sunt minciuni sfrunate.

Am informatii despre mai multi judecatori care au ajuns inclusiv la Inalta Curte cu sprijinul dl-ului Coldea.

O parte din bani sunt in cont la Dinu Pescariu.

Am facut si eu doua denunturi, dar nu au fost bagate in seama, impotriva dnei Kovesi si impotriva dl Coldea.

Am crezut ca se va face justitie pana am vazut abuzuri.

Am spus mai demult ca "daca este vorba sa existe victime colaterale pentru succesul luptei impotriva coruptiei, fie si asta". Pana la urma era o lupta politica.

Pentru a combate fenomenul asta, pe care l-am luat si eu ca fiind cel mai grav din Romania, am spus ca mai bine este sa pice si un nevinovat, acuma platesc pentru asta.

Sistemul este slugarnic cu cel care il numeste si il tine in functie.







Amintim ca Elena Udrea a fost condamnata, marti, de instanta suprema la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul Gala Bute. Elena Udrea a fost condamnata la 5 ani de inchisoare pentru luare de mita, 4 ani pentru o alta fapta de luare de mita, 6 ani pentru o a treia infractiune de luare de mita si tot 6 ani pentru abuz in serviciu.Ea a fost achitata pentru acuzatiile de folosire de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete si pentru obtinere pe nedrept de fonduri europene. Pedepsele au fost contopite, urmand ca fostul ministru sa execute pedeapsa cea mai mare - de 6 ani. Sentinta de astazi nu este definitiva.Emisiune in desfasurare