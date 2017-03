Traian Basescu:Eu trimiteam nota sinteza a SRI si la ministri. "La tine in minister se intampla asa si pe dincolo..."

Eu am chemat serviciile de securitate si le-am zis ca exista probleme la ANRP.

S-a zis ca eu ii acopeream pe ministri. Nu-i adevarat. Eu le-am zis de atatea ori sa aiba grija cu cine vorbesc ca s-ar putea ca acele persoane sa fie interceptate telefonic si urmarite

Daca vedeam ca nota sinteza de la SRI era trimisa si la ministru, nu ziceam nimic. Daca vedeam ca nu e trimisa la ministru, il chemam pe acela si-l puneam in tema: uite, la tine in minister se intampla asa si pe dincolo, contracte, licitatii, cutare

Asa am facut si cu Udrea si cu ANRP-ul.

