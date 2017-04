Liviu Dragnea spune ca va prezenta o evaluare a Guvernului la finalul saptamanii viitoare si nu exclude remanieri in vara

"Sper ca la sfarsitul saptamanii viitoare sa am o conferinta de presa sa prezint o evaluare a activitatii Guvernului, ca presedinte al partidului si prin comparatie cu programul de guvernare", a spus Dragnea, potrivit News.ro.El a afirmat ca, avand in vedere "perioada tulbure" din ultima perioada, Guvernul "si-a facut treaba"."Rezultatele pe primele trei luni sunt bune", a adaugat seful PSD.Intrebat daca se pune si problema unor remanieri, Dragnea a afirmat ca astfel de discutii vor avea loc la inceputul verii, dupa ce va fi facuta o analiza mai amanuntita in Guvern in luna mai."Vom vedea daca vor fi schimbari sau nu, la vara, la toamna, daca se vor face la anul sau nu se vor face. E prematur sa discutam acum. Majoritatea ministrilor isi fac treaba", a spus Dragnea.