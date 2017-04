Tudorel Toader: Nu va fi niciun prag pentru pedepsirea abuzului in serviciu. Judecatorul va decide

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, luni seara, la Antena 3, ca marti va pune in dezbatere publica proiectul de lege prin care va fi definita infractiunea de abuz in serviciu in raport cu decizia de anul trecut a Curtii Constitutionale, precizand ca nu va impune un prag valoric, ci judecatorul va decide daca-l va pedepsi pentru abuz in serviciu pe cel trimis in judecata, potrivit News.ro."Avem in acel proiect de lege si propunerea de modificare a abuzului in serviciu, actualul 297 din Codul Penal, si nu voi stabili niciun prag. Nici maxim, nici minim. Eram judecator la Curte, sunt membru in Comisia de la Venetia, dar legiuitorul national trebuie sa respecte legea fundamentala. Legea fundamentala spune ca constituie abuz fapta functionarului si acolo nu se refera la un prag. Ii lasi judecatorului libertatea de a aprecia ca o fapta de abuz, cu o anumita consecinta pagubitoare, este infractiune sau nu. De aceea, judecatorul are libertatea de apreciere, tine seama de personalitatea, persoana faptuitorului, de gravitatea faptei, de imprejurarea ca este recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei. Judecatorul poate sa dea suspendare in executarea pedepsei, poate sa amane aplicarea pedepsei, dupa cum procurorul poate sa renunte la urmarirea penala", a declarat luni, la Antena3, Tudorel Toader.Ministrul Justitiei a mai aratat ca marti va trimite la Guvern proiectul de lege de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, dupa care il va pune in dezbatere publica."Cand e vorba de modificarea legislatiei in acord cu deciziile Curtii nu ai nicio marja. Trebuie sa respecti, ad litteram, cu punct si cu virgula decizia Curtii", a completat Toader."Nu am uitat si nu uit faptul ca Legea 303 permite evaluarea procurorilor, pe fond de data aceasta, si voi dispune un audit, un audit extern care sa verifice, dar nu DNA si Ministerul Public si DIICOT, pentru ca procurorii din Romania, cei 2.650 de procurori functioneaza, isi desfasoara, isi indeplinesc competentele in structurile de baza ale Ministerului Public, Parchete de pe langa Judecatorii, Tribunal, Curte, la DIICOT sau la DNA. Si atunci ai fi nedrept daca te duci la fond sa te opresti la unii si sa ii ocolesti pe altii. Va declar (...) ca intr-un timp pe care nu l-am stabilit, dupa o procedura legala, voi dispune in calitate de ministru un audit extern la cele trei structuri ale Ministerului Public - DNA, DIICOT si Inalta Curte", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.