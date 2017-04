Tudorel Toader, despre doctoratul Codrutei Kovesi: "Va voi dezamagi spunandu-va ca isi merita doctoratul"

Ministrul Justitie a declarat luni seara, la Antena, ca docotratul Codrutei Kovesi este luat corect, iar cei 4% din lucrare considerati plagiat intra in limita de eroare a softului de analiza."Va voi dezamagi spunandu-va ca da, merita. Sunt programele antiplagiat. Acolo si daca pui definitia unui termen, un text de lege, spune ca e plagiat. Eu imi aduc aminte momentul acela. Era o tema despre specificul criminalitatii organizate din Romania. Doamna Kovesi isi incetase mandatul la DIICOT. Ce procuror decat unul din structura cunoaste mai bine caracterul criminalitatii organizate? Cand un procuror care a lucrat cu dosare grele iti face o afirmatie, are o alta greutate. Chiar am teza, am rasfoit-o din nou cand au aparut discutiile. Este o teza consistenta, in care se studiaza specificul criminalitatii organizate din Romania. Am cugetul deplin impacat ca am contribuit la oferirea titlului de doctor. Luati teze de doctorat multe, vedeti daca 4 % nu e de multe ori depasit, dat fiind specificul de la drept.", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.Suparare si frustare in randul jurnalistilor postului si o incercare nereusita de a masca totul cu ironie. Tudorel Toader "i-a dezamagit" de mai multe ori pe antenisti: 1. Doctoratul lui Kovesi 2. Nu va pune limita la abuzul in serviciu 3. Le-a explicat ca televiziunile si presa trebuie sa respecte dreptul la intimitate al persoanelor si sa informeze corect