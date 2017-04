Traian Basescu: Daniel Morar a fost in conflict cu SRI cat a fost la conducerea DNA

Traian Basescu a fost invitatul lui Silviu Manastire in editia de marti a emisiunii Dosar de Politician de pe B1 TV.Traian Basescu a declarat ca fostul sef al DNA Daniel Morar a fost in conflict cu SRI, cat s-a aflat in fruntea Directiei Anticoruptie, "deoarece nu accepta ingerinta SRI in dosare". Basescu sustine ca DNA si SRI aprope ajunsesera in conflict in acea perioada.

"N-am stiu despre asa ceva si nici nu sunt convins de adevarurile vehiculate de anumiti oameni care sunt inculpati, beneficiari de mari fraude lasati in libertate. Nu sunt asa convins, pe de o parte, dar pe alta parte hai sa stabilim corect pozitia domnului Moldoveanu. Nu a fost consilier prezidential ci consilier de stat si a functionat in interiorul departamentului de securitate nationala condus de un consilier prezidential.

Eu nu am terminat mandatul cu domnul Moldoveanu, la un moment dat l-am chemat si ne-am despartit, din motive pe care nu le am de ce sa le fac publice. Deocamdata vad ca domnul Moldoveanu nu are nicio problema dar vad ca a avut domnul Simu pana a impanzit institutiile statului cu spovedanii de astea, denunturi. S-ar putea sa fie doi smecheri care s-au denuntat unul pe altul (nr. Moldoveanu si Simu)", a afirmat Traian Basescu.