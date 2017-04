Olguta Vasilescu, la Antena 3: Am avut numai intelectuale in camera de la arest/ Inchisorile Romaniei sunt pline de intelectuali

"Am fost urmarita trei luni de zile pe siguranta nationala, am filmari in casa, ambientala, filmari pe strada. Nu au gasit nimic. Eu am aflat tarziu cand am vazut dosarul. Eu nu stiam pentru ce sunt judecata. S-au facut presiuni asupra functionarilor primariei. Poti sa fii ascultat in casa, fara sa intre neaparat in casa. Omenii din primarie au fost luati de pe strada si audiati intr-un hotel timp de opt ore. I-au luat de pe strada cu mandat, trebuiau adusi la DNA Bucuresti, dar au ajuns sa fie audiati la hotel", a declarat ministrul.Intrebarea serii vine de la Mihai Gadea: "Oare consilierul dumneavoastra orb se uita acum la emisiune?!" Se repliaza insa rapid si precizeaza "impropriu spus se uita" :)Tribunalul Bucuresti a decis la sfarsitul anului 2016 sa retrimita la Directia Nationala Anticoruptie dosarul in care primarul Craiovei, Lia Olguta Vasilescu, este acuzata de luare de mita si spalare de bani, pentru ca procurorii sa precizeze care sunt obiectul si limitele judecarii in cazul lui Vasilescu.Pe 20 septembrie, Tribunalul Bucuresti a stabilit ca procurorii DNA ar fi incalcat, pe parcursul anchetei, dreptul la aparare al Liei Olguta Vasilescu in dosarul de coruptie si a constatat nulitatea relativa a actelor de urmarire penala.In plus, Tribunalul Bucuresti a exclus actele de urmarire penala "efectuate de ofiterii de politie judiciara fara a avea delegarea procurorului de caz".Instanta a exclus si proba constand in interceptarea convorbirii ambientale dintre Ion Vlasceanu Ion si Ionut Parvulescu Ionut, din 19 februarie, "aceasta fiind obtinuta in mod nelegal". Este vorba despre declaratiile martorilor Constantin Selavartea, Ion Vlasceanu Ion, Gabriela Miereanu Gabriela, precum si de denuntul formulat de Ionut Cosmin Parvulescu, pe 7 martie 2016.Potrivit rechizitoriului procurorilor, in anul 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai multi oameni de afaceri au fost determinati de Olguta Vasilescu, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, sa faca diverse sponsorizari.Procurorii spun ca, in cadrul "donatiilor", Olguta Vasilescu ar fi primit de la un om de afaceri, "ca urmare a exercitarii influentei sale politice", suma de 25.000 de euro pentru plata concertului sustinut de un artist strain. Acesti bani si alti 25.000 de euro, a caror provenienta nu a fost stabilita de anchetatori, ar fi fost dati in preziua concertului din 14 mai 2012, unui organizator de evenimente, care a dat intreaga suma staff-ului artistului, conform contractului depus la dosarul cauzei.