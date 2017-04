Gabriela Firea, despre cladirile de patrimoniu spoite cu var: Eu am spus ca trebuie sa facem curatenie, sa ne pregatim de Pasti, nu am dispus sa se dea cu bidineaua de asemenea maniera

"Dupa ce ani de zile pe nimeni nu a preocupat mizeria din centrul Capitalei, acum dau vina pe mine ca niste angajati au varuit niste cladiri de patrimoniu. Nu puteam sa dau eu astfel de dispozitii, respect toata legislatia (...) Eu am spus ca trebuie sa facem curatenie, sa ne pregatim pentru sfanta sarbatoare de Pasti, sa curatam asa numitele graffiti, dar nu eu am dispus in ce fel sa se curete (...) Nu a dispus primarul general sa se dea cu bidineaua de asemenea maniera", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.Primarul general a explicat ca proprietarii acelor cladiri trebuiau sa ia avize de la Ministerul Culturii si de la Primarie inainte de a decide acoperirea cu vopsea a fatadelor.