Tariceanu, la Antena 3: Daca ministrul Justitiei ar fi initiat revocarea procurorilor-sefi, s-ar fi declansat o criza politica uriasa

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, joi, la Antena 3, ca revocarea sefilor de Parchete la initiativa ministrului de Justitie, Tudorel Toader ar fi declansat o criza politica de amploare, Tariceanu apreciind faptul ca Toader a avut curajul sa recurga la o procedura de evaluare a procurorilor-sefi, potrivit News.ro



Calin Popescu-Tariceanu a precizat ca a discutat cu ministrul de Justitie, Tudorel Toader, si ca a inteles considerentele pentru care acesta a decis sa nu declanseze revocarea procurorului general si al procurorului-sef al DNA.

"Daca ministrul ar fi declansat o procedura de revocare, cred ca s-ar fi declansat o criza politica uriasa. Pentru a declansa o procedura de revocare nu era suficient ceea ce s-a intamplat. Am discutat cu el si am inteles consideratiile pe care le-a facut. Asadar, eu cred ca derapajele grave din trecut nu se vor mai putea repeta pentru ca atunci o masura bazata pe lege si pe Constitutie s-ar impune fara drept de apel", a afirmat presedintele Senatului.

El a apreciat ca Toader "a avut intelepciunea" de a tine seama de modul in care au fost rezolvate conflictele constitutionale de catre CCR de-a lungul timpului si in cazul evaluarii Parchetului General si DNA ca urmare a deciziei Curtii privind ancheta penala in cazul OUG 13/2017.

Tariceanu a mai spus ca Tudorel Toader beneficiaza in continuare increderea coalitie de guvernamant. "Nu am sesizat o slabire a increderii in ceea ce poate sa faca si trebuie sa faca ministrul Justitiei. Cred ca a inceput mandatul bine. Este un ministru cum putin cazuri am avut pana acum, care degaja autoritatea cunoasterii domeniului intr-o maniera categorica si asteptam in urmatoarea perioada ca angajamentele pe care si le-a asumat sa le materializeze", a mai spus Tariceanu.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, in 29 martie, cand a prezentat concluziile evaluarii procurorului general Augustin Lazar si a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca nu este oportuna declansarea mecanismului institutional de revocare din functii a acestora.

El a precizat ca evaluarea sefilor celor doua institutii a fost facuta de el, fara niciun fel de presiune si ingerinta si ca nu a verificat solutii din dosare. Toader a sustinut, insa, ca este oportuna "instituirea unei atente monitorizari, a unei obligatii de raportare a activitatii procurorilor de la DNA, DIICOT, PICCJ", iar aceasta autoritate trebuie exercitata de ministrul Justitiei, fara ingerinte in activitatea procurorului de a da solutii.

Presedintele, PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca "nu isi asuma" raportul prezentat public de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la activitatea Ministerului Public si a DNA, comentand ironic ca procurorii sefi ai celor doua institutii "tremura de frica" odata cu anuntarea mecanismului de verificare din partea Ministerului Justitiei.