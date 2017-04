UPDATE Tudorel Toader, despre dosarul OUG 13: Nu stiu daca nu cumva suspecteaza fapte penale de drept comun

"E normal ca procurorul sa dea o solutie in acel dosar, ca el era la jumatatea drumului, era la jumatatea declaratiilor. (...) Dar o solutie de clasare, orice ar fi, tot trebuie data. (...) O solutie trebuia data, dar nu mai putea sa continue pe circumstantele adoptarii ordonantei, pe imprejurari, pe legalitate, pe temeinicie si pe constitutionalitate. Eu (...) am convingerea ca, dupa acea decizie, procurorul, cat ar fi el de la Parchetul General, nu poate sa incalce decizia Curtii Constitutionale. Sunt convins de faptul ca nu va mai urmari, repet, oportunitate, legalitate, circumstanta, temeinicie sau constitutionalitate. Nu am de unde sa stiu daca nu cumva cumva ei suspecteaza fapte penale de drept comun, care ii revin in competenta procurorului, vom vedea solutia", a declarat Toader, luni seara, la Romania TV.Fostul ministru al Justitiei Florin Iordache a fost audiat de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), la finalul saptamanii trecute, in dosarul in care se fac cercetari cu privire la OUG 13/2017, au declarat surse judiciare citate de Agerpres.Potrivit surselor citate, Florin Iordache a declaratii, vineri, in calitate de martor.Parchetul General anunta, pe 13 martie, ca ancheta privind OUG 13 este in curs de desfasurare si priveste savarsirea mai multor infractiuni, subliniind ca procurorul "are obligatia de a asigura, pe baza de probe, aflarea adevarului".Ministrul Justitiei a mai declarat ca in cei 25 de ani de existenta a Curtii Constitutionale au existat 698 de decizii de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate, ceea ce inseamna ca, de multe ori, solutiile legislativ adoptate au fost cu incalcarea principiilor Constitutiei."In existenta ei, Curtea Constitutionala, de 25 de ani, a pronuntat nici mai mult, nici mai putin de 697 sau 698 de decizii de admitere a exceptiilor de neconstitutionalitate. Inseamna ca, de multe ori, (...) legea a fost neclara, nu a fost previzibila, nu a fost predictibila ca la abuzul in serviciu. Inseamna ca de multe ori solutiile legislativ adoptate au fost cu incalcarea principiilor Constitutiei. (...) Orice decizie a CCR de admitere sau interpretativa, chiar si cele de respingere prin considerente, contribuie la clarificarea raporturilor dintre autoritatile publice. Important e ca si noi sa intelegem aceste clarificari, important e ca si noi sa le asumam si sa le respectam", a spus Tudorel Toader la Romania TV.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a mai declarat la Romania TV ca, din punctul sau de vedere, beneficiaza in continuare de sprijinul parlamentarilor coalitiei de guvernare, chiar si dupa raportul prezentat cu privire la procurorul general al Romaniei si procurorul sef al DNA."Nu, nu stiu daca il am sau nu il am, cred ca da. Eu cred ca il am si al parlamentarilor, si al liderilor celor doua partide, si al premierului. Sigur, in conditiile in care nu voi mai avea acest sprijin, voi respecta decizia care va fi luata", a spus Toader, potrivit Agerpres.Acesta a raspuns unei intrebari referitoare la tensiunile provocate de deciziile de a nu cere revocarea sefilor Parchetului General si DNA si de a nu impune un prag pentru abuzul in serviciu.Intrebat pe cine reprezinta in Guvernul Grindeanu, ministrul a spus ca reprezinta cetateanul."Reprezint cetateanul si apar statul de drept si apar drepturile si interesele cetatenilor, drepturile lor fundamentale. Va asigur ca am programul pe masa de guvernare al PSD-ului. (...) Eu bifez toate elementele programului de guvernare de la Justitie, buna parte dintre ele le-am inceput, unele le-am si realizat si va asigur ca, daca voi avea timpul necesar, le voi realiza absolut pe toate. Reprezint pe cei care m-au mandatat, care au avut incredere in mine si care mi-au incredintat acest portofoliu foarte sensibil (...). Nu am zis cei doi lideri, am zis alianta, nu liderii, nu sunt numai dansii, alianta. (...) Din punctul meu de vedere, scrie acolo: modificarea Codului Penal in acord cu deciziile CCR. Asta am facut, nici mai mult, nici mai putin. E obiectiv din programul de guvernare, l-am indeplinit, l-am bifat. Pe cine reprezint? Pai, reprezint un obiectiv din programul acela. (...) Eu, in opinia mea, imi fac datoria mea onest, corect, in limitele legii, Constitutiei, si pun in aplicare programul de guvernare pe capitolul referitor la justitie", a raspuns Tudorel Toader.