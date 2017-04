Carmen Dan, la Antena 3: Singurul criteriu pentru care mi-am dorit-o pe Oana Schmidt Haineala in MAI este cel profesional; nu a facut politica

Gadea in vizita la Ministerul de Interne Foto: Captura Antena 3

Gadea o intreaba pe Carmen Dan "care va fi biroul Oanei Schmidt-Haineala" in minister. "Dna Haineala inca nu are un birou in minister si nici nu stiu daca va avea. Am facut o propunere catre CSM si asteptam ca CSM sa raspunda acestei propuneri", a explicat ministrul de interne.Intrebata apoi de ce crede ca ar fi "utila" Oana Schmidt-Haineala in MAI, Carmen Dan a raspuns ca a "vazut ca sunt multe discutii", dar ca nu este avocatul dnei Haineala. "Eu o cunosc ca si profesionist. Am avut ocazia sa o cunosc si inainte sa ajung in Ministerul de Interne. Am fost si cumva "colege" si atunci cand am fost la DNA, cand am fost solicitate sa mergem" (in cazul OUG 13, n.r.), a aratat Carmen Dan."Inisist in a preciza, singurul criteriu pentru care mi-am dorit-o in aceasta echipa este cel profesional. Nu a facut politica, stiu ca este membra in CSM din 2012 (...) Imi doresc ca in aceasta echipa sa fie doar oameni pregatiti", a mai spus Carmen Dan.Mihai Gadea a mers in vizita la Ministerul Afacerilor Interne, prezentat pe burtiera ca "Locul din care Ceausescu a condus Romania", fiind fostul sediu al CC al PCR.- Carmen Dan spune ca a primit vizita echipei Antena 3 pentru ca oamenii sa vada ca MAI "nu este un minister inchis, ci unul deschis si transparent".- "E un sediu care inspira istorie (...) E bine sa ramana urmele gloantelor, sa le vada si generatiile viitoare (...) Este considerata una dintre cele mai rezistente cladiri din Romania", a mai spus ea.- Gadea e intampinat in minister de cei trei jandarmi care au fost raniti in incidentele izbucnite in timpul manifestatiilor din Piata Victoriei in seara de 1 februarie- Ministrul Carmen Dan a sustinut ca se afla intr-o intalnire de lucru operativa, in care discuta cu sefii departamentelor din subordine pe siguranta nationala despre "masurile pe care trebuie sa le dispunem cu ocazia sarbatorilor pascale".- "Fiind atata istorie in aceasta cladire, trebuie sa o pastram, trebuie sa o conservam", a afirmat Carmen Dan, prezentandu-i lui Gadea birourile, camerele si chiar toaletele folosite de sotii Ceausescu.