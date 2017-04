Carmen Dan: Nu am acces la dosarul de caz al lui Sebastian Ghita/ Nu stiu de ce face Kovesi aceste afirmatii

Ministrul de Interne Carmen Dan a declarat luni seara, la Antena3, ca nu stie unde este Sebastian Ghita fiindca nu are acces la dosarul de caz al acestuia si nu intelege declaratiile Codrutei Kovesi.Carmen Dan spune ca dosarul este instrumentat de procurorul de caz care coordoneaza si o echipa din politie.

"Ministerul de Interne face in continuare demersuri pentru localizarea fostului deputat Sebastian Ghita, pe numele caruia au fost emise doua mandate de arestare in lipsa", a declarat, duminica, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, precizand ca nu a fost anuntata ca ar fi fost gasite indicii privind locul in care s-ar afla Ghita, transmite News.ro.



"Nu incetam sa facem demersuri pentru localizare, verificare a tuturor informatiilor, atat in plan intern, cat si in plan international, dar asa cum stiti, este un dosar penal, toate verificarile pe care le fac politistii, le fac sub coordonarea procurorului de caz. Noi nu renuntam", a spus Carmen Dan, duminica, in Parcul Herastrau, la festivitatile dedicate Zilei Jandarmeriei.



Intrebata daca exista indicii ca Sebastian Ghita ar fi fost localizat, Carmen Dan a spus ca nu a fost anuntata in acest sens.