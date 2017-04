Ponta, la TVR1: Cat timp Dragnea va fi presedintele PSD, eu nu voi avea niciun rol; nu cred intr-o conducere monocratica

Deputatul social-democrat Victor Ponta sustine ca atat timp cat Liviu Dragnea va fi presedintele PSD, el nu va avea niciun rol in partid, deoarece nu se poate incadra intr-o formula "monocratica" in care "unul sigur le stie pe toate"."Cat timp Liviu Dragnea va fi presedintele PSD, eu nu voi avea niciun rol. I-am spus lui Dragnea ca vreau sa ma retrag din PSD si atunci m-a cautat si a zis: mai stai un pic. (...) Nu cred intr-o conducere monocratica. (...) Nu fac parte din aceasta echipa si nu pot sa inteleg ideea de echipa in care unul le stie pe toate. Daca eu zic ca nu-mi place ceva la Liviu Dragnea, nu trebuie sa iasa vreo tovarasa de la partid sa spuna ca am atacat Romania. Dar ideea ca daca dau in Liviu Dragnea dau in fabrici si uzine nu mi-a placut", a declarat Victor Ponta luni seara la TVR 1, comparand actuala situatie din partid cu PCR, potrivit Agerpres.El a spus ca l-a deranjat lipsa de angajare a responsabilitatii, cu referire la situatia generata de Ordonanta 13. "Nu cred ca un guvern in care totul se decide in alta parte poate sa performeze", a spus Ponta, care a dat drept exemplu procedura de adoptare a legii salarizarii unitare."Legea este a Guvernului, iar ca parlamentar eu o votez, nu e a mea legea", a mentionat el.Victor Ponta a precizat ca este in "relatii excelente" cu presedintele PSD poate tocmai pentru faptul ca nu-si vorbesc, insa a punctat ca scopul sau nu e sa se certe cu Liviu Dragnea."Cu mine in afara PSD va fi liniste in PSD, problema este daca si in Romania totul merge bine. Nu ma pot incadra intr-un tip de conducere in care unul le stie pe toate", a mai spus fostul premier social-democrat.Ponta a relatat ca primul sau conflict cu Dragnea a fost cand el era inca prim-ministru si acesta era deja presedintele PSD si incepuse sa dea ordine. Totodata, Ponta a mai aratat ca, dupa alegerile parlamentare, ideea sa preia el presedintia Camerei Deputatilor a fost "o pacaleala", in sensul ca a existat o propunere, a avut loc o discutie, dar Dragnea s-a razgandit ulterior. Nu in ultimul rand, el a mai avansat ideea unor discutii care ar fi avut loc intre liderul PSD si presedintele Klaus Iohannis, in noiembrie 2015, in momentul in care si-a dat demisia din functia de prim-ministru."Nu stiu care au fost discutiile intre dl Dragnea si dl Iohannis atunci", a spus Ponta.Pe de alta parte, Victor Ponta a sustinut ca lui Dragnea nu ar trebui sa i se interzica sa fie premier sau membru al guvernului, mai ales ca dosarul "Referendumul" in care acesta a fost condamnat a fost, in opinia sa, o "mascarada politica".Fostul premier a aratat ca o decizie corecta ar fi sa nu se interzica pe viata unor persoane sa fie membri ai guvernului. "Dragnea are dreptate aici, poate fi al treilea om in stat, dar nu poate fi al patrulea", a spus Ponta, adaugand ca presedintele Iohannis nu-l va pune ''in niciun caz'' pe Dragnea prim-ministru.Intrebat daca ar mai fi de actualitate suspendarea presedintelui, Ponta a apreciat ca atunci cand Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh ca propunere de prim-ministru avea un sens ideea.Victor Ponta s-a referit si la alegerile parlamentare de anul trecut, subliniind ca o parte importanta din votul din decembrie 2016 a fost data de performanta guvernarii anterioare, condusa de el. Potrivit acestuia, PSD si PRU s-au folosit de imaginea sa in campania electorala si acum Bogdan Diaconu s-a aliat cu Dragnea."Cand castigi 3 milioane de voturi (care reprezinta electoratul stabil al PSD - n.r.) nu trebuie sa te comporti ca si cum le-ai castigat pe toate cele 18 milioane. Campania electorala e doar pentru alegatorii tai, guvernarea e pentru toti", a punctat fostul premier.Ponta a mai spus ca sunt necesare si discutiile cu fostii presedinti sau prim-ministri din perspectiva experientei pe care o au acestia si a aratat ca el a discutat si cu fostii premieri Adrian Nastase, Mugur Isarescu, chiar si cu Emil Boc, precum si cu fostul presedinte Ion Iliescu.