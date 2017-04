Numai lapte si miere. Viorel Stefan, raport triumfator: Niciodata increderea in Economie nu a fost mai mare/  Olguta Vasilescu: E o fericire de fiecare data cand ne uitam la date

Ministrul de Finante sustine ca economia Romaniei duduie, s-au creat 44 de mii de locuri de munca noi (Olguta il completeaza si spune ca e vorba de 45 de mii de noi contracte de munca pe perioada nedeterminata), taxele au scazut, ratingurile acordate de agentiile specializate sunt mai bune, iar mediul economico-financiar crede deplin in proiectul PSD."Increderea in Economie nu a fost niciodata mai mare de la criza incoace. Asta fiindca am redus taxele, am implementat avantaje fiscale si am stabilizat mediul de afaceri care se declara incantat si ne sprijina", spune ministrul.Ministrul Muncii Olguta Vasilescu spune ca "e o fericire de fiecare data cand ne uitam la date" si aminteste ca toate asociatiile patronale au fost de acord cu salariul minim, "o adevarat supriza". "Mai mult, asociatiile patronale au zis ca ne sustin toate proiectele daca facem ceea ce am promis pentru mediul de faceri", a declarat ministrul muncii.ram pam pam-tobele rasunaReprezentanti ai patronilor s-au opus unei astfel de cresteri, fara un studiu de impact, avertizand ca ar putea afecta puternic intreprinderile mici si mijlocii private La randul sau, un studiu realizat de Institutul National de Cercetare Stiintifica in domeniul Muncii si Protectiei Sociale (INCSMPS) la initiativa Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice (MMFPSPV) a aratat ca majorarea salariului minim ar urma sa duca la scaderea competitivitatii firmelor private din Romania, cu efecte negative in primul rand asupra asa-numitelor intreprinderi vulnerabile.