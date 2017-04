Liviu Dragnea: Nu se poate sa nu existe un prag in privinta abuzului in serviciu; Parlamentul va decide valoarea lui

"Asa cum au spus si multi magistrati, nu este corect ca sa se lase la aprecierea judecatorului sa decida daca se poate decide un prag sau nu. Pe de alta parte, ministrul Justitiei nu este seful Parlamentului. Parlamentul va decide, pe baza acelui proiect de lege, in consonanta cu decizia Curtii Constitutionale, cu deciziile CCR, care este calea corecta de urmat", a afirmat Liviu Dragnea, intrebat daca ar trebui sa existe un prag in privinta infractiunilor de abuz in serviciu, scrie news.ro.Liderul PSD a tinut sa precizeze ca nu se poate sa nu existe un astfel de prag, Parlamentul urmand sa decida valoarea acestuia."Nu vreau sa ma antepronunt, dar va spun in seara asta ca nu se poate sa nu exite un prag, poate sa fie un leu, poate sa fie 100 lei, poate sa fie 1.000 lei. Comisia de la Venetia, deciziile CEDO au spus lucrul acesta. Avem decizia CCR foarte clara care a spus ca sunt obligatorii si prevederile din incheierea de sedinta, adica din dispozitiv, dar si din considerente. Va ajunge proiectul de lege in Parlament si acolo vom dezbate pe larg", a conchis Liviu Dragnea.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat pe 3 aprilie ca proiectul de lege prin care va fi definita infractiunea de abuz in serviciu in raport cu decizia de anul trecut a Curtii Constitutionale nu va impune un prag valoric, ci judecatorul va decide daca-l va pedepsi pentru abuz in serviciu pe cel trimis in judecata."Avem in acel proiect de lege si propunerea de modificare a abuzului in serviciu, actualul 297 din Codul Penal, si nu voi stabili niciun prag. Nici maxim, nici minim. Eram judecator la Curte, sunt membru in Comisia de la Venetia, dar legiuitorul national trebuie sa respecte legea fundamentala. Legea fundamentala spune ca constituie abuz fapta functionarului si acolo nu se refera la un prag. Ii lasi judecatorului libertatea de a aprecia ca o fapta de abuz, cu o anumita consecinta pagubitoare, este infractiune sau nu. De aceea, judecatorul are libertatea de apreciere, tine seama de personalitatea, persoana faptuitorului, de gravitatea faptei, de imprejurarea ca este recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei. Judecatorul poate sa dea suspendare in executarea pedepsei, poate sa amane aplicarea pedepsei, dupa cum procurorul poate sa renunte la urmarirea penala", a declarat, la Antena 3, Tudorel Toader.