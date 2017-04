VIDEO Omagiu primarilor iubiti. Romania TV, emisiune in Biserica cu Firea si Pandele/Am aflat cat de saraci au fost cei doi primari

Gabriela Firea si Florentin Pandele, impreuna cu cei doi copii, au fost protagonistii unei emisiuni omagiale la Romania TV chiar in ziua de Paste. Ei au fost filmati in fata catedralei din Voluntari si in interiorul acesteia in timp ce sustineau ca au avut o viata grea in trecut, potrivit aktual24.ro Gabriela Firea a marturisit la Romania TV ca nu a crescut intr-o familie avuta, dar asta nu i-a impiedicat pe ea si fratii ei sa fie fericiti. "Suntem o familie cu patru copii, trei fete si un baiat. Am avut parte de mutla iubire din partea mamei, a bunicilor a rudelor, dar in vremurile acelea aveam si foarte multe lipsuri, dar niciodata nu mergeam sa ne plangem la scoala, sa spunem ca ne dorim mai mult, sa avem haine, excursii, tabere, calatorii. Ne multumeam cu mai putin", a spus primarul Capitalei.Pe fundal se vede preotul Bisericii care se misca cu grija ca sa nu-i deranjeze pe cei doi.