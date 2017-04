Tudorel Toader: Sebastian Ghita a fost retinut in baza mandatelor de arestare emise in Romania

"Sebastian Ghita a fost identificat si retinut in baza mandatelor de arestare emise din Romania. Daca l-au retinut, va dati seama ca retinerea nu se face fara probatoriu, fara analiza, fara dosar, ceea ce inseamna ca in momentul in care a fost retinut, ulterior arestat pentru cele 18 zile, a existat baza juridica, fundamentul juridic si faptic pentru luarea acestei masuri grave", a declarat Tudorel Toader, potrivit Agerpres.El a adaugat ca in cursul zilei de maine este posibil ca Ministerul Justitiei sa primeasca deciziile definitive privind temeinicia mandatelor de arestare emise pe numele lui Sebastian Ghita."La orele 17.30 nu aveam o incheiere definitiva de verificare a legalitatii temeiniciei celor doua mandate care stau la baza cererii de extradare. Probabil ca in cursul zilei de maine le vom primi si din momentul acela revine misiunea Ministerului Justitiei de a solicita extradarea. Dar extradarea nu o ceri chiar la prima ora cum ai primit incheierea pentru ca Ministerul Justitiei la randul lui, prin directia de specialitate, trebuie sa faca o verificare a regularitatii internationale, a cerintelor din acordul de colaborare, a cerintelor din conventia internationala. (...) Dupa verificarea, regularizarea aceasta internationala, conformitatea cu actele internationale, imediat, imediat dam drumul la cererea de extradare, dar (...) la Ministerul Justitiei nu primim (...) incheierea de la prima instanta, primim incheierea ramasa definitiva", a spus ministrul Justitiei.