Gabriel Oprea, la Antena 3, despre seara alegerilor: "A fost o simpla cina la mine"/ Oprea refuza sa spuna daca Kovesi si Coldea au fost la el acasa

"Eu nu am spus nimic de fraudarea alegerilor si nu am adus astfel de acuzatii... Am descris aceasta intalnire abia dupa doua luni deoarece am suferit niste lamuriri... Nu e ciudat ca a fost ziua lui Ontanu, dar altcineva facea invitatiile?!"

Kovesi m-a intrebat ce facem cu 'astia de la Realitatea tv'.

Generalul Gabriel Oprea a intervenit telefonic, miercuri seara, la "Sinteza zilei" de pe Antena 3, unde a raspuns intrebarilor legate de cina din seara alegerilor (6 decembrie) care a avut loc la el acasa, unde Antena 3 sustine ca au participat Maior, Kovesi si Coldea si ca s-a pus la cale fraudarea alegerilor. Oprea a reluat afirmatiile facute in alta emisiune sustinand ca a fost doar o masa oferita in cinstea lui Ontanu si unde i-a invitat pe George Maior, Anghel Iordanescu si Dan Andronic, "toti prieteni buni cu mine".La insistentele moderatorului daca Kovesi Coldeau au fost la acea cina sau da i-a invitat, Oprea a evitat un raspuns direct sustinand ca el nu i-a invitat la acea cina pe cei doi, dar nici nu a infirmat categoric ca cei doi nu s0-au aflat acolo in acea seara.Dan Andronic, prin telefon: