Cum incearca Dragnea sa ne convinga de impozitul global: "Se da si nu se ia. Si Tariceanu e de acord si zice ca e o masura liberala. Era mai buna o cota unica de 40%?!"

Seful PSD Liviu Dragnea s-a chinuit sa ne convinga ca impozitul global pe gospodarie inseamna o scadere a taxelor, ca "se ia si nu se da"-Dragnea insista aici de 3 ori pentru "toti cei care dezinformeaza"-, nu elimina cota unica si ca este vorba "tot de o cota unica, dar care se aplica diferit". Incheie scurta argumentatie ca "si Tariceanu este de acord si zice ca e o masura liberala"."Era mai buna o cota unica de 40%?!", a repetat Dragnea de doua ori la Antena 3 ca si cand aceasta crestere a impozitului plutea implacabil peste capul nostru.Dragnea raspunde cum vrea la intrebarile moderatorilor. Desi acestia insista pt raspunsuri clare, seful PSD ocoleste raspunsul, dar moderatorii par foarte multumiti de raspuns. Ex: este intrebat cand va intra in vigoare legea care prevede TVA 0% la vanzarea de locuinte, dar Dragnea vorbeste despre consultari, ca legea e in Parlament, iarasi consultari...