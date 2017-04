Dragnea: La programul de guvernare am lucrat cu Darius Valcov. Este unul din oamenii de baza. Are probleme in justitie, dar imi asum lucrul acesta

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Antena 3, ca a lucrat la programul de guvernare cu fostul ministru de Finante, Darius Valcov, trimis in judecata pentru trafic de influenta si spalare de bani, pentru ca este un bun profesionist, si isi "asuma" faptul ca a colaborat cu o persoana care are probleme in justitie."Pentru prima data o spun public, pentru ca mi se pare ca e datoria mea sa fac lucrul asta. Darius a fost unul din oamenii de baza cu care am lucrat la programul de guvernare, Darius Valcov. (...) A venit de la PDL, dar este un om cu o foarte buna pregatire. Pe langa alti specialisti cu care am lucrat la programul de guvernare, cu Darius am lucrat si la acest program de guvernare", a spus Dragnea.Intrebat despre problemele in justitie ale fostului ministru, liderul PSD a spus ca "isi asuma asta", pentru ca Valcov este un profesionist."Are probleme in justitie, dar Darius Valcov este unul din oamenii care, prin contributia lui, prin munca lui, la programul nostru de guvernare (...) a adus o contributie serioasa pentru ca romanii sa o duca mai bine. Si eu imi asum lucrul asta", a spus el.In mai 2015, Darius Valcov a fost trimis in judecata de procurorii DNA, care il acuza de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert incompatibile cu functiile ocupata de acesta, de primar, senator si ministru.Darius Valcov este acuzat ca, in perioada aprilie-decembrie 2011, a primit de la omul de afaceri Theodor Berna, patronul Tehnologica Radion, prin intermediul fostului primar al Slatinei Minel Florin Prina, suma de 2,5 milioane de lei. Banii i-ar fi fost dati lui Prina, in cinci transe de cate 500.000 de lei, in municipiul Slatina.Valcov ar mai fi primit, in perioada 2012 - 2013, tot de la Theodor Berna, prin intermediul mai multor firme, suma de 3.080.000 de lei.In dosarul aflat la Tribunalul Olt, Darius Valcov este trimis in judecata pentru fapte de coruptie, termenul pentru administrarea probatoriului fiind fixat pe 14 septembrie.La Tribunalul Olt se judeca fondul cauzei in dosarul instrumentat de DNA in care Darius Valcov este inculpat pentru luare de mita. Fostul ministru este acuzat ca in perioada noiembrie-decembrie 2012, in calitate de primar, i-a pretins unui om de afaceri - denuntator in cauza - aproximativ 10% din sumele incasate de o societate de la Primaria Slatina, in baza unui contract semnat anterior, iar in perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, in mai multe transe, de la respectiva firma, printr-o alta intermediara, peste 2,1 milioane lei. Banii au fost pretinsi pentru ca denuntatorul sa nu intampine probleme in derularea contractului si sa primeasca banii la timp pentru lucrarile efectuate. Este vorba de contracte pentru reabilitarea centrului istoric al municipiului Slatina si pentru studii de fezabilitate, proiecte tehnice si lucrari la izolarea termica a unor blocuri.La ICCJ se judeca dosarul in care Valcov este inculpat pentru trafic de influenta, el fiind trimis in judecta in acest dosar in luna mai 2015. Valcov a fost acuzat de DNA de trafic de influenta pentru ca ar fi primit aproximativ doua milioane de euro de la Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, firma care a derulat contracte cu Compania de Apa Olt pentru extinderea retelelor de apa si canalizare din orasele Slatina, Scornicesti si Potcoava.