Basescu: Amendamentele mele vizeaza si gratieri pentru faptele de coruptie; mi-am asumat pozitii independente de partid

Senatorul PMP Traian Basescu a anuntat, joi seara, la Romania TV, ca amendamentele pe care le-a depus la proiectul legii gratierii vizeaza si fapte de coruptie daca nu este vorba de recidivisti si a mentionat ca si-a asumat o pozitie independenta fata de partid, potrivit Agerpres."Eu nu mi-am permis sa ies din liniile date de proiectul guvernului, care a fost trimis la Parlament, pentru ca amendamentele se pun pe proiectul Guvernului. In ceea ce priveste legea gratierii, vreau sa stiti ca eu am fost foarte consecvent cu ce sustin de doi ani, adica o gratiere larga, o gratiere care sa valorifice oamenii ce pot fi valorificati, pentru ca nu am in vedere gratierea recidivistilor. Dar unul care a luat o data o mita sa-l lasi vreo 5-6 ani prin puscarii, cand el este un om pregatit, domnule, mai da-i o sansa, a gresit, sa plateasca ce-a luat, dar da-i o sansa, gratiaza-l pentru reintegrare. Pentru ca am vazut demagogia, vad ca si Dragnea e suparat si Calin Popescu Tariceanu e suparat pe cum functioneaza lucrurile, dar nimeni nu-si asuma o gratiere larga. Eu cred ca, odata cu alegerile prezidentiale din 2014, in Romania s-a incheiat tranzitia. Avem toate institutiile. Nu vad de ce un Guvern nu-si asuma un proiect de gratiere larg, in care sa spuna: este momentul zero, a fost perioada de tranzitie, unii au crezut ca se poate si asa, au vazut ca nu se poate si asa. Pe de alta parte, va semnalez un lucru: ii vad pe toti demagogii care spun: nu gratiem fapte de coruptie. Ba, fratilor, in administratia romaneasca, prostia produce daune mai mari decat coruptia, prostia si incompetenta", a declarat Basescu, intr-o interventie telefonica la Romania Tv.a declarat joi ca amendamentele pe care Traian Basescu, senator PMP, le-a depus la proiectul Legii gratierii nu au fost discutate in partid si nu sunt ale PMP, ci doar ale lui Basescu, presedintele PMP. El a declarat ca aceasta problema va fi discutata intr-o sedinta de partid saptamana viitoare."E simplu: cine a furat trebuie sa plateasca. In rest, avem multe lucruri de facut pentru oamenii cinstiti: scoli, spitale, investitii, autostrazi, pensii si salarii", a scris joipe Facebook, in replica la ultima declaratie a lui Traian Basescu. Fostul sef al statului a declarat ca "Avem nevoie de un moment zero, o gratiere larga".il critica dur pe presedintele partidului, Traian Basescu, dupa ce acesta a depus amendamente prin care vrea sa extinda gratierea unor pedepse si la condamnatii pentru coruptie. Fara a i se adresa explicit lui Basescu, Turcescu spune pe Facebook ca "orice compromis cu Dragnea & co. este inacceptabil si va duce la disolutia Partidului Miscarea Populara".