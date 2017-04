Avocata lui Dragnea, dupa ce instanta suprema i-a respins contestatia la condamnarea din dosarul "Referendumul": Decizia il ajuta, putem ajunge la Curtea de la Luxemburg, unde vom avea parte de o judecata corecta

Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a respins contestatia lui Liviu Dragnea. Liderul social-democratilor ceruse anularea condamnarii la doi ani de inchisoare cu suspendare primita anul trecut, in aprilie, in dosarul privind referendumul pentru demiterea fostului presedinte Traian Basescu. Daca s-ar fi acceptat solicitarea, s-ar fi revenit la situatia in care Liviu Dragnea ar fi fost condamnat in prima instanta, deci prezumat nevinovat, noteaza antena3.ro Avocata lui Dragnea, Maria Vasii, a anuntat in emisiunea Obiectiv de la Antena 3 ca aceasta decizie a Curtii Supreme de astazi il ajuta de fapt pe Liviu Dragnea, pentru a putea duce procesul la Curtea de Justitiei a Uniunii Europene."Cu siguranta avem un avantaj, ajungem la Curtea de la Luxemburg, nu mai poate fi contestata de nimeni. La Luxemburg vom avea parte de o judecata corecta, in realitate judecata noastra a fost lipsita de continut", a declarat Vasii, potivit antena3.ro.Amintim ca Liviu Dragnea a demarat, in luna februarie, o actiune de redeschidere a procesului "Referendumul", prin depunerea in instanta a unei contestatii la executare, o cerere extraordinara de atac.Avocatii acestuia au cerut in instanta anularea deciziei din dosarul "Referendumul", pe motiv ca doua judecatoare din complet, printre care si Livia Stanciu, s-au pensionat inainte de redactarea motivarii, iar in locul lor a semnat altcineva. De asemenea, ei au reclamat faptul ca a fost depasit termenul de 30 de zile pentru redactarea motivarii in acest dosar.