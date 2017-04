Eugen Nicolicea, despre ancheta deschisa de Parchet privind prezidentialele din 2009: O smecherie a procurorului general, va raspunde pentru acest lucru. Vom schimba obiectul de activitate al comisiei parlamentare de ancheta

"E o smecherie a procurorului general, va raspunde pentru acest lucru", a afirmat Nicolicea intr-o inteventie telefonica la Antena 3. Intrebat in ce mod va raspunde procurorul general, el a raspuns ca: "Se poate constata in final ca a comis un abuz in serviciu".Nicolicea a fost intrebat apoi daca, in aceste conditii, comisia parlamentara de ancheta va mai supravietui, el replicand ca: "Bineinteles"."Aceasta smecherie cu inceperea urmaririi penale in rem este facuta pentru a putea face, de exemplu, interceptari si alte acte abuzive", a sustinut Nicolicea.Seful Comisiei Juridice din Camera Deputatilor a mai spus ca "este posibil sa se schimbe putin obiectul de activitate al comisiei parlamentare, astfel incat dl Augustin Lazar sa ramana cu buzele umflate"."Vom avea noi grija ca obiectul de activitate al comisiei sa nu se suprapuna cu obiectul dlui Lazar", a insistat el.Nicolicea a amintit ca miercuri urmeaza sa fie votata in plenul reunit al celor doua camere constituirea acestei comisii parlamentare de ancheta, astfel ca pana atunci se va incerca schimbarea obiectului de activitate al comisiei."Ramane doar sa vedem pentru ce s-a inceput urmarirea penala (...) si vom gasi o formula ca sa evitam blocarea comisiei", a spus el.Eugen Nicolicea a fost propus luni de grupul parlamentar al deputatilor PSD sa faca parte din aceasta comisie parlamentara de ancheta privind prezidentialele din 2009.