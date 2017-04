Grindeanu despre datele Eurostat: Nefacand absolut nimic, guvernarea tehnocrata a depasit deficitul bugetar de 3%

Premierul Sorin Grindeanu a declarat, luni, la Antena 3, ca este inadmisibil ca a fost depasit limita de 3% a deficitului bugetar pentru anul 2016, in conditiile in care guvernarea tehnocrata nu a facut "absolut nimic". Grindeanu s-a referit la datele prezentate de Eurostat, potrivit carora deficitul Romaniei a fost de 3%, la egalitate cu Marea Britanie, dupa Spania (4,5%) si Franta (3,4%), potrivit news.ro.

"In 2016, nefacand nimic, neluand niciun fel de masuri, absolut nimic, nefacand investitii majore pe care sa le vedem, nemarind salarii, nemarind pensii, neatragand fonduri europene, nefacand nimic, deficitul de 3% a fost depasit in anul 2016. Este o chestiune extrem de grava, a propos de ceea ce au facut acesti domni anul trecut nefacand nimic in Romania", a declarat Sorin Grindeanu referindu-se la guvernul precedent.

Premierul Grindeanu sustine ca aceasta situatie pune cabinetul sau in postura in care trebuie sa cumpaneasca si mai atent orice masura cu impact financiar. "Este inadmisibil, absolut inadmisibil ceea ce s-a intamplat", a mai spus Grindeanu.

Romania a inregistrat in 2016 un deficit bugetar de 3% din PIB, la egalitate cu Marea Britanie, un nivel mai ridicat in Uniunea Europeana fiind atins in Spania, de 4,5%, si Franta, de 3,4%, potrivit datelor publicate luni de biroul european de statistica Eurostat.

Datele referitoare la deficitul bugetar publicate de Eurostat, in baza sistemului ESA 2010, sunt in functie de datele publicate de statele membre.

In zona euro, deficitul bugetar a scazut de la 2,1% in 2015 la 1,5% din PIB, iar la nivelul UE de la 2,4% la 1,7% din PIB.

Un numar de 10 state membre au inregistrat surplusuri bugetare in 2016, respectiv Luxemburg (1,6%), Malta (1%), Suedia (0,9%), Germania (0,8%), Grecia (0,7%), Cehia (0,6%), Cipru si Olanda (0,4%), Estonia si Lituania (0,3%). Bulgaria si Letonia au inregistrat un buget echilibrat.

Cele mai reduse deficite bugetare au fost consemnate de Irlanda (-0,6%), Croatia (-0,8%) si Danemarca (-0,9%).

In privinta ponderii datoriei publice in PIB, cele mai scazute valori au fost anul trecut in Estonia (9,5%), Luxemburg (20%), Bulgaria (29,5%), Cehia (37,2%), Romania (37,6%) si Danemarca (37,8%).

La nivelul UE, 16 state au o pondere a datoriei publice in PIB de peste 60%, cele mai ridicate nivele fiind in Grecia (179%), Italia (132,6%), Portugalia (130,4%), Cipru (107,8%), Belgia (105,9%).

In zona euro, ponderea datoriei publice in PIB a scazut de la 90,3% la 89,2%, iar in UE de la 84,9% la 83,5%.

In 2016, cheltuielile guvernamentale din zona euro au fost echivalente cu 47,7% din PIB, iar veniturile guvernamentale de 46,2%. La nivelul UE valorile sunt de 46,6% si de 44,9%.