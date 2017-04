Ponta, la B1 TV: M-au ajutat de la BNR, SRI, SIE, altfel nu puteam sa guvernez bine/ Am facut multe concedii cu George Maior, fostul sel al SRI

Fostul premier Victor Ponta a declarat luni seara la B1 TV ca a fost "ajutat" de SRI, SIE, BNR si Curtea de Conturi, in sensul ca a fost "protejat" pentru a "guverna bine", potrivit Agerpres . Ponta a spus ca a fost de mai multe ori in concedii cu fostul sef al SRI George Maior, cu care a fost in relatii "apropiate".

"Nu mai suntem atat de apropiati, pentru ca stam pe alte continente, dar nu ma veti auzi spunand eu ceva de rau vreodata de domnul Maior. M-a ajutat, nu doar George Maior ca persoana, m-au ajutat, repet, de la BNR, SRI, SIE, m-au ajutat, altfel nu putem sa guvernez bine . (...) Pe mine, institutiile statului, cat am fost prim-ministru, vorbesc de SRI, SIE, BNR, Curte de Conturi, m-au ajutat in sensul in care nu sa fac ceva rau sau ilegal, ci sa guvernez bine. Eu le-am cerut sa ma protejeze. Adica, spune-mi daca vrea sa ma caute cineva care are probleme, daca vreau sa numesc pe cineva in functie care are probleme, da, spuneti-mi ca sa nu gresesc, (...) cand esti prim-ministru, se intampla", a sustinut Victor Ponta la B1 Tv.

El a explicat faptul ca ajutorul venit de la institutiile enumerate anterior a insemnat protejarea fata de eventuale erori.

"Cum i-am zis lui Sorin Grindeanu: 'domn'e, n-ai voie sa te duci la restaurant (...) ca dupa aia te fotografiaza (...)'. In sensul asta trebuie sa fii protejat, sa nu gresesti, sa nu faci lucruri pe care nu le stii, sa nu te intalnesti cu nu stiu ce persoana dubioasa, sa te provoace cineva, dar din punctul asta de vedere, e normal, daca vrei sa ai performanta", a adaugat Ponta.

Parlamentarul social-democrat a mentionat ca nu va spune ce a vorbit la intalnirile si discutiile private cu persoane din conducerea SRI, SIE, BNR, decat in situatia in care ar fi obligat de "marturii mincinoase".

Ponta a aratat ca participa la asemenea intalniri pentru a avea o "guvernare buna".

"Au fost lucruri pe care le-am stiut si lucruri pe care nu le-am stiut. (...) Eu am incercat ca prim-ministru sa fiu un prim-ministru eficient (...). Mi-as fi dorit sa se spuna la finalul mandatului meu ca guvernarea a fost o guvernare buna", a mai declarat Ponta.



Despre Sebastian Ghita



Intrebat daca s-ar duce martor in Serbia pentru Sebastian Ghita, daca acesta i-ar cere ajutorul, Ponta a raspuns ca nu stie ce ar face.

Despre Marian Vanghelie

Vanghelie e un bufon. Nu poti sa te certi cu bufonul, nici sa il bati ca te pui la mintea lui. Treaba lui ce zice Vanghelie. M-a deranjat acea nesimtire si magarie cu cum l-am bagat eu pe Adrian Nastase la puscarie. In continuare Adrian Nastase este omul care m-a adus in politica, un model politic si un om pe care il respecta si caruia i-am vrut mereu numai binele si el mi-a vrut numai binele