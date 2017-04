Ioana Petrescu, fost ministrul al Finantelor in guvernul Ponta, despre impozitul pe gospodarie: ANAF nu va face fata schimbarii/ Nu stiu de unde guvernul Grindeanu va pati 35 de mii de specialisti

Ioana Petrescu, fostul ministru de Finate din guvernul Ponta, cunoscuta mia mult pentru celebrul "Basescu-MTO", a fost foarte critica, miercuri seara, la Antena 3, fata de programul fiscal anuntat de guvernul Grindeanu si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Ioana Petrescu spune ca actualul guvern nu intelege deloc complexitatea mecanismului din SUA pe care-l invoca si ca nu poti aplica in Romania un astfel de sistem fara a avea in spate ani de educatie fiscala.Fostul ministrul s-a declarat sceptic in privinta institutiei "consultantului fiscal" care "va fi gratuit" si crede ca va fi imposibil s agasesti un numar asa de mare de specialisti intr-un an de zile, dar ca va fi si mai greu sa gasesti banii necesari pentru plata lor, iar plata sa fie si justificata.Ioana petrescu a exemplificat cu declaratia ei de venit prezentata la IRS-ul din SUA care avea 7 pagini. "Ia uitati-va la aceasta declaratie de 7 pagini... sa va ganditi ca eu aveam doar un salariu, nu aveam proprietati si nici stie ce alte lucruri, iar declaratia s-a intins pe 7 pagini. Tu spui c aai nevoie de 35 de mii de specialisti. de unde ii iei si cum ii platesti?! Dar guvernul evita sa spuna cine va face apoi controlul veridicitatii celor trecute in declaratia respectiva... ca doar nu va prezuma nimeni ca tot ceea ce treci acolo si toate chitantele prezentate de tine reprezinta adevarul absolut. Asadar, va fi nevoie de o suplimentare a organismelor de control [...] iar ANAF e depasita deja...", a declarat Petrescu.